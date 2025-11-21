Мирный план США: Украина озвучила "красные линии" во время заседания ООН (видео)

Во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций 21 ноября Украина публично ответила на мирный план Соединенных Штатов Америки, заявив, что не будет торговать собственными территориями. Речь шла об одном из пунктов плана о признании оккупированных регионов российскими в обмен на арендную плату. Кроме того, есть другие "красные линии", через которые не переступит Украина.

Перечень "красных линий" относительно мирного плана США и завершения войны озвучила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин: ее выступление прозвучало во время трансляции на YouTube-канале организации. Тогда же появилось заявление представителя США в ООН Майка Волца, который сообщил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против РФ, если она не пойдет на уступки ради мира.

Гайовишин прежде всего отметила, что Украина поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа, поддерживает его мирный план и готова "конструктивно работать" над проектом вместе с американскими и европейскими партнерами. После этого дипломат перечислила "красные линии":

Відео дня

оккупированные территории никогда не будут признаваться как российские;

Украина не будет торговать землей;

украинцы не согласны с ограничениями армии;

Украина самостоятельно будет определять, в какие альянсы вступать или нет;

соглашения по Украине должны обсуждаться в присутствии украинцев, аналогично — по европейцам;

Украина самостоятельно будет формировать национальную идентичность, среди прочего — решать вопрос с языком;

"Наша земля не продается. Украина не примет никаких ограничений относительно своего права на самооборону или относительно численности и возможностей наших вооруженных сил", — прозвучало в заявлении Гайовишина.

В выступлении отмечалось, что сильная Украина больше повлияет на желание РФ воевать, чем разоруженная. Также говорилось о том, что следует повышать давление на россиян — экономическое, политическое и военное.

"Усиление обороноспособности Украины не является эскалацией. Это единственный путь к тому, чтобы заставить Россию конструктивно участвовать в международных мирных усилиях", — прозвучало на совбезе ООН.

Мирный план США — что известно

Отметим, 20 ноября западные медиа и народный депутат Алексей Гончаренко опубликовали полный текст мирного плана США. Перед этим выяснилось, что текст писался в течение трех дней: авторами являются спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев. В "мирном плане" озвучены все предыдущие требования РФ по капитуляции Украины — о территории, армии, языке, церкви. Из нового — обещание, что россияне будут платить украинцам аренду за потерянные на Донбассе залежи полезных ископаемых.

Напоминаем, 21 ноября выяснилось, что в мирный план США украинцы, вероятно, внесли одну правку, которая касалась амнистии по финансовым вопросам и международной помощи.