Новые условия мирного соглашения 2025: РФ "арендует" у Украины Донбасс, чтобы обойти Конституцию

США предложили модель, по которой РФ будет контролировать Донбасс в обмен на арендную плату Украине, рассказало западное медиа. Отмечается, что новые условия мирного соглашения 2025 похожи на деловые соглашения, которые привык заключать президент США Дональд Трамп.

Украина получит новые условия мирного соглашения 2025 года, сформулированные при участии США и РФ во время тайных переговоров, говорится в статье британского медиа The Telegraph. В одном из пунктов соглашения говорится о том, что Россия получит Донбасс в обмен на арендную плату. При этом считается, что Украина формально сохраняет юридическую собственность над территориями, а российские деньги якобы должны компенсировать стоимость утраченных залежей полезных ископаемых.

The Telegraph рассказало о некоторых деталях мирного соглашения из 28 пунктов, пообщавшись с анонимными источниками — с чиновниками, которые знают содержание документа (россиянами или американцами, не указано). Кроме информации о возможности аренды "восточного региона Донбасса", источники не рассказали, какой будет размер этой платы. Отмечается, что Украина уже отвергла этот план, а россияне заявили, что ничего о нем не слышали.

Відео дня

Неназванные чиновники уточнили, что Вашингтон советует Киеву согласиться на условия, учитывая коррупционный скандал, который начался неделю назад. Также выяснилось, что план писали три дня в Майами: это договоренности между американским спецпредставителем Стива Виткофа и российским чиновником Кириллом Дмитриевым.

"Источники сообщили, что Белый дом сказал Владимиру Зеленскому, что он должен согласиться на условия, чувствуя слабость из-за коррупционного скандала", — говорится в статье.

Медиа объяснило, что предложение Трампа по аренде Донбасса "соответствует модели деловых соглашений, которые используются для поддержки мирных соглашений" — это назвали схемой "наличные за землю". Также объясняется, что таким образом можно обойти сопротивление украинцев. Украина не раз повторяла, что не будет отдавать территории россиянам, кроме того, речь идет об изменениях в Конституции, которые нужно утверждать на национальном референдуме. Поскольку результаты референдума будут отрицательные, то идея платы за землю поможет обойти позицию украинцев и Конституцию, считают в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский летел в Анкару на встречу с Виткоффом, чтобы показать украинский альтернативный план, рассказали источники. Уиткофф намеренно отказался от встречи, поскольку это было бы "не принято для России".

Новые условия мирного соглашения 2025 — что известно

Отметим, 19 ноября ряд западных медиа начали публиковать содержание 28 пунктов новых условий мирного соглашения США и РФ. Согласно новому плану, Украина должна отдать без боя остальную часть Донецкой области, разоружиться, отказаться от военных альянсов, поддержать русский язык и русскую церковь. Взамен Россия должна пообещать не нападать на Украину и ЕС, а США должны пообещать Украине некие меры безопасности.

Напоминаем, государственный секретарь США Марко Рубио высказался о новых условиях мирного соглашения 2025 и отметил, что Украина и РФ должны пойти на взаимные уступки.