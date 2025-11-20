Нові умови мирної угоди 2025: РФ "орендуватиме" в України Донбас, щоб обійти Конституцію, — ЗМІ

США запропонували модель, за якою РФ контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату, яка сплачуватиме Україні, розповіло західне медіа. Зауважується, що нові умови мирної угоди 2025 схожі на ділові угоди, які звик укладати президент США Дональд Трамп.

Україна отримає нові умови мирної угоди 2025, сформульовані за участю США та РФ під час таємних переговорів, ідеться у статті британського медіа The Telegraph. У одному з пунктів угоди ідеться про те, що Росія отримає Донбас в обмін на орендну плату. При цьому вважається, що Україна формально зберігаю юридичну власність над територіями, а російські гроші начебто мають компенсувати вартість втрачених покладів корисних копалин.

The Telegraph розповіло про деякі деталі мирної угоди з 28 пунктів, поспілкувавшись з анонімними джерелами — з чиновниками, які знають зміст документа (росіянами чи американцями, не вказано). Крім інформації про можливість оренди "східного регіону Донбасу", джерела не розповіли, який буде розмір цієї плати. Наголошується, що Україна вже відкинула цей план, а росіяни заявили, що нічого про нього не чули.

Неназвані чиновники уточнили, що Вашингтон радить Києву погодитись на умови з огляду на корупційний скандал, який почався тиждень тому. Також з'ясувалось, що план писали три дні у Маямі: це домовленості між американським спецпредставником Стіва Віткоффа та російським посадовцем Кирилом Дмітрієвим.

"Джерела повідомили, що Білий дім сказав Володимиру Зеленському, що він повинен погодитися на умови, відчуваючи слабкість через корупційний скандал", — ідеться у статті.

Медіа пояснило, що пропозиція Трампа щодо оренди Донбасу "відповідає моделі ділових угод, які використовуються для підтримки мирних угод" — це назвали схемою "готівка за землю". Також пояснюється, що таким чином можна обійти спротив українців. Україна не раз повторювала, що не буде віддавати території росіянам, крім того, ідеться про зміни в Конституції, які потрібно було б затверджувати на національному референдумі. Оскільки результати референдуму будуть негативні, то ідея плати за землю допоможе обійти позицію українців та Конституцію, вважають у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський летів у Анкару на зустріч з Віткоффом, щоб показати український альтернативний план, розповіли джерела. Віткофф навмисно відмовився від зустрічі, оскільки це було б "не прийнято для Росії".

Нові умови мирної угоди 2025 — що відомо

Зазначимо, 19 листопада низка західних медіа почали публікувати зміст 28 пунктів нових умов мирної угоди США та РФ. Відповідно до нового плану, Україна повинна віддати без бою решту Донецької області, роззброїтись, відмовитись від безпекових альянсів та підтримати російську мову й російську церкву. Натомість Росія мала пообіцяти не нападати на Україну та ЄС, а США мали пообіцяти Україні якісь заходи безпеки.

Нагадуємо, державний секретар США Марко Рубіо висловився про нові умови мирної угоди 2025 та зауважив, що Україна та РФ мають піти на взаємні поступки.