Мирний план США: Україна озвучила "червоні лінії" під час засідання ООН (відео)

Під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй 21 листопада Україна публічно відповіла на мирний план Сполучених Штатів Америки, заявивши, що не буде торгувати власними територіями. Ішлося про один з пунктів плану про визнання окупованих регіонів російськими в обмін на орендну плату. Крім того, є інші "червоні лінії", через які не переступить Україна.

Перелік "червоних ліній" щодо мирного плану США та завершення війни озвучила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин: її виступ пролунав під час трансляції на YouTube-каналі організації. Тоді ж з'явилась заява представника США в ООН Майка Волца, який повідомив про готовність Вашингтона запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона не піде на поступки заради миру.

Гайовишин найперше наголосила, що Україна підтримує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, підтримує його мирний план і готова "конструктивно працювати" над проєктом разом є американськими та європейськими партнерами. Після цього дипломатка перелічила "червоні лінії":

Відео дня

окуповані території ніколи не визнаватимуться як російські;

Україна не торгуватиме землею;

українці не погоджуються з обмеженнями армії;

Україна самостійно визначатиме, в які альянси вступатиме чи ні;

угоди щодо України повинні обговорюватись у присутності українців, аналогічно — щодо європейців;

Україна самостійно формуватиме національну ідентичність, серед іншого — розв'язуватиме питання з мовою;

"Наша земля не продається. Україна не прийме жодних обмежень щодо свого права на самооборону або щодо чисельності та можливостей наших збройних сил", — пролунало у заяві Гайовишин.

У виступі наголошувалось, що сильна Україна більше вплине на бажання РФ воювати, ніж роззброєна. Також ішлося про те, що слід підвищувати тиск на росіян — економічний, політичний та військовий.

"Посилення обороноздатності України не є ескалацією. Це єдиний шлях до того, щоб змусити Росію конструктивно брати участь у міжнародних мирних зусиллях", — пролунало на радбезі ООН.

Мирний план США — що відомо

Зазначимо, 20 листопада західні медіа та народний депутат Олексій Гончаренко опублікували повний текст мирного плану США. Перед цим з'ясувалось, що текст писався протягом трьох днів: авторами є спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та представник Кремля Кирило Дмитрієв. У "мирному плані" озвучені усі попередні вимоги РФ щодо капітуляції України — про території, армію, мову, церкву. З нового — обіцянка, що росіяни платитимуть українцям оренду за втрачені на Донбасі поклади корисних копалин.

Нагадуємо, 21 листопада з'ясувалось, що у мирний план США українці, ймовірно, внесли одну правку, яка стосувалась амністії щодо фінансових питань та міжнародної допомоги.