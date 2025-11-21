Трамп хоче укласти мирну угоду до кінця 2025 року: є інші неоприлюднені вимоги, — CNN

Україна отримала мирний план США та РФ, при цьому адміністрація Білого дому вимагає завершення війни до початку 2026 року, написало CNN. Крім територіальних поступок та зменшення армії, іде мова про залучання посередників, які можуть посприяти домовленостям.

Президент США Дональд Трамп вирішив прискорити темп завершення російської-української війни, щоб розв'язати проблеми за прикладом подій у Газі, ідеться у статті британського медіа. Голова Білого дому "розчарований" тим, що його дипломатичні таланти та уміння укладати "ділові угоди" майже рік не працювали для РФ та України. З огляду на це ідея мирного плану США полягає у тому, щоб його уклали до кінця 2025 року.

Медіа дізналось про плани Трампа щодо мирного плану США та РФ від двох анонімних джерел. З'ясувалось, що план ґрунтується на домовленостях для Гази та Ізраїлю, а оприлюднені пункти не остаточні і можуть змінюватись.

"Рамкова угода про мир, що з'явилася в четвер, про яку американські чиновники попередили, що вона не є остаточною пропозицією, відображає елементи припинення вогню в Газі, але включає компоненти, які просували російські дипломати, а українські чиновники раніше відхилили", — ідеться у статті.

Одна з тез, про які дізнались журналісти CNN, стосується створення особливого наглядового органу, який стежитиме за дотриманням миру. Про те, що такі ідеї дійсно є, підтвердив чиновник в американській адміністрації.

"Подібно до припинення вогню в Газі, яке контролюється очолюваною Трампом "Радою миру", проєкт пропозиції описує впровадження миру в Україні як таке, що "моніториться та гарантується Радою миру на чолі з президентом Дональдом Трампом", — вказано у документі, який побачили журналісти.

Про те, що "на столі" не остаточна угода, говорить також допис у соцмережі X (Twitter) державного секретаря Марко Рубіо. Про це ж заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Медіа нагадали, що ця теза відповідає попереднім висловам Рубіо щодо того, що дипломатичне припинення війни "вимагає від обох сторін поступок, а це не може відбутися без постійного діалогу".

Мирна угода США та РФ — що пропонує Трамп і Путін для капітуляції України

Зазначимо, мирний план США та РФ, який 20-21 листопада отримала Україна, складається з 28 пунктів, написало медіа Axios. У них ідеться про відмову України від окупованих Росією території, відмова від безпекових альянсів, зменшення армії, відмова від серйозної зброї тощо. Більшість тез — повторення вимоги до капітуляції українців, про які регулярно говорив Кремль. Є новація — можливість орендної плати за окупований Донбас як компенсація за втрачені корисні копалини.

Нагадуємо, 21 листопада відбулась розмова президента України Володимира Зеленського з трьома європейськими лідерами: політики озвучили дві принципові позиції для мирних переговорів.