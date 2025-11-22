Трамп пригрозил остановить помощь Украине, если Зеленский не согласится на его мирный план (видео)

Соединенные Штаты Америки прекратят оказывать Украине помощь, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на мирный план предложенный американским президентом Дональдом Трампом.

В случае отказа от плана США, Украине придется продолжать борьбу, заявил Дональд Трамп.

"Если ему (Зеленскому, — ред.) не нравится это соглашение, то они должны просто продолжать борьбу. Я думаю, вы знаете, что, если он ее не примет, то США сдержат свою поддержку Украины", — сказал Трамп

Он также вспомнил скандальную встречу с Зеленским в Овальном кабинете и намекнул, что еще тогда предупреждал украинского президента о том, что у него нет на руках нужных "карт".

"Не так давно, я говорил ему в Овальном кабинете: у тебя нет козырей. Не забывайте, я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад", — отметил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что Зеленский должен был заключить мирное соглашение еще год или даже два назад.

Напомним, 21 ноября Трамп назвал наиболее подходящую дату для подписания мирного плана по Украине.

Фокус также писал о том, что по мирному плану Трампа РФ получит территорию размером с Люксембург.