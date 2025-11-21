"Получит без боя": по мирному плану Трампа РФ отойдет территория размером с Люксембург, — AFP
Мирный план США, состоящий из 28 пунктов, предусматривает, что Украина должна без боя отдать российским оккупантам территории размером с Люксембург.
В частности это касается и территорий, которые сейчас полностью контролируют Вооруженные силы Украины, пишет агентство AFP со ссылкой на анализ данных от Института изучения войны (ISW).
"Мирный план США для Украины может привести к тому, что Россия без боя получит территорию, размером почти с Люксембург", — говорится в материале.
Инициатива США, с которой ознакомились журналисты AFP, предусматривает вывод украинской армии с территорий, которые она сейчас контролирует. Это, по данным аналитиков, приведет к увеличению российской территории примерно на 2300 квадратных километров без единого выстрела (территория Люксембурга составляет 2590 кв. км).
"Киев откажется от почти 5000 кв. км, которые сейчас находятся под его контролем в Донецкой области, которые будут использованы для создания буферной зоны, и от 45 кв. км в Луганской области. Эти уступки включают крупные города Краматорск и соседний Славянск", — говорится в статье.
Зато Москва должна вернуть почти 2000 кв. км территории, на которую она претендует или которую по крайней мере частично контролирует, в Харьковской области; 450 кв. км в Днепропетровской области; 300 кв. км в Сумской области и 20 кв. км в Черниговской области.
План также предусматривает:
- признание Крыма, Донецка и Луганска "де-факто" российскими;
- передачу Москве больших территорий, которые сейчас находятся под контролем России в Херсонской и Запорожской областях;
- сдачу Украиной 20% своей территории в обмен на возвращение менее 0,5%.
Авторы материала подчеркнули, что по состоянию на 20 ноября ВС РФ полностью или частично контролировали 19,3% территории Украины. Однако около 7%, включая Крым и части Донбасса, уже находились под контролем России до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
