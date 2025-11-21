Отдать весь Донбасс Путину: как на карте выглядит один из пунктов мирного плана

Так называемый мирный план Уиткоффа-Митриева о завершении войны в Украине предусматривает, среди прочего, полную передачу России Донецкой и Луганской областей с выводом оттуда украинских войск.

Вместе с Донбассом РФ получит хорошо укрепленные позиции, плацдарм для дальнейшей агрессии, а самое главное – большие города, в том числе Славянск и Краматорск. Агентство Reuters опубликовало карту, на которой показало, на что замахнулся Кремль.

Журналисты отмечают, что мирный план из 28 пунктов, поддержанный США, фактически предоставляет России контроль над Луганском, Донецком и Крымом, замораживает линию фронта в Херсоне и Запорожье и создает демилитаризованную зону между нынешней линией фронта и границей Донецка.

Но на самом деле эти территории уйдут РФ.

Россия требует отдать ей весь Донбасс Фото: Reuters

"Россия получает все, что хочет, а Украина — не очень много. Если Зеленский согласится на это, я ожидаю серьезной политической, социальной и экономической нестабильности на Украине", — заявил Тим Эш из британского аналитического центра Chatham House.

Почему Кремлю невыгодно завершение войны сейчас

В свою очередь обозреватели CNN ставят под сомнение желание Кремля прекращать войну, даже учитывая такой план. По их словам, российские войска сейчас едва ли не в лучшей позиции за последние несколько недель. Они "за несколько дней" для Взятия Покровска, пункта огромной важности и стратегического значения, за который с прошлого лета ведется ожесточенная борьба.

"Их войска находятся на его южных окраинах, и если они его возьмут, то, прежде чем приблизиться к столице, Киеву, столкнутся с несколькими крупными населенными пунктами к западу, находящимися под контролем Украины. Эта местность преимущественно ровная и открытая, идеально подходит для быстрого наступления", – говорится в материале.

Также авторы констатируют, что Москва "осуществила прорыв через Запорожскую область, используя бронетехнику и переместив свои силы в опасной близости от города Запорожье, снова захватив открытую и ровную территорию, которая останется уязвимой зимой".

Тем временем президент США заявил, что потребовал у Зеленского передать Донбасс Путину, поскольку уверен, что Украина и так очень скоро его потеряет.

При этом он утверждает, что Украина теряет территории, а глава Кремля не хочет продолжения войны.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что заявил, что Украину ждет сложный выбор: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Он добавил, что на Украину оказывается серьезное давление.

Напомним, Трамп назвал дедлайн для подписания мирного плана.

Также сообщалось, что ждет Украину в случае несогласия с 28-ю пунктами, и почему европейские лидеры предостерегают Украину от его подписания, срочно разрабатывая альтернативный план.