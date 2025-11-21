Віддати весь Донбас Путіну: як на карті виглядає один із пунктів мирного плану

Так званий мирний план Віткоффа-Дмитрієва про завершення війни в Україні передбачає, серед іншого, повне передання Росії Донецької та Луганської областей із виведенням звідти українських військ.

Разом із Донбасом РФ отримає добре укріплені позиції, плацдарм для подальшої агресії, а найголовніше — великі міста, зокрема Слов'янськ і Краматорськ. Агентство Reuters опублікувало карту, де показало, на що замахнувся Кремль.

Журналісти зазначають, що мирний план із 28 пунктів, підтриманий США, фактично надає Росії контроль над Луганськом, Донецьком і Кримом, заморожує лінію фронту в Херсоні та Запоріжжі і створює демілітаризовану зону між нинішньою лінією фронту і кордоном Донецька.

Але насправді ці території відійдуть РФ.

Росія вимагає віддати їй весь Донбас Фото: Reuters

"Росія отримує все, що хоче, а Україна — не дуже багато. Якщо Зеленський погодиться на це, я очікую серйозної політичної, соціальної та економічної нестабільності в Україні", — заявив Тім Еш із британського аналітичного центру Chatham House.

Чому Кремлю невигідне завершення війни зараз

Зі свого боку оглядачі CNN ставлять під сумнів бажання Кремля припиняти війну, навіть з огляду на такий план. За їхніми словами, російські війська зараз чи не в найкращій позиції за останні кілька тижнів. Вони "за кілька днів" до взяття Покровська, пункту величезної важливості та стратегічного значення, за який з минулого літа ведеться запекла боротьба.

"Їхні війська перебувають на його південних околицях, і якщо вони його візьмуть, то, перш ніж наблизитися до столиці, Києва, зіткнуться з кількома великими населеними пунктами на заході, що перебувають під контролем України. Ця місцевість переважно рівна і відкрита, ідеально підходить для швидкого наступу", — йдеться в матеріалі.

Також автори констатують, що Москва "здійснила прорив через Запорізьку область, використавши бронетехніку і перемістивши свої сили в небезпечній близькості від міста Запоріжжя, знову захопивши відкриту і рівну територію, яка залишиться вразливою взимку".

Тим часом президент США заявив, що зажадав у Зеленського передати Донбас Путіну, оскільки впевнений, що Україна і так дуже скоро його втратить.

При цьому він стверджує, що Україна втрачає території, а голова Кремля не хоче продовження війни.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що заявив, що на Україну чекає складний вибір: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Він додав, що на Україну чиниться серйозний тиск.

Нагадаємо, Трамп назвав дедлайн для підписання мирного плану.

Також повідомлялося, що чекає на Україну в разі незгоди з 28-ма пунктами, і чому європейські лідери застерігають Україну від його підписання, терміново розробляючи альтернативний план.