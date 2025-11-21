"Отримає без бою": за мирним планом Трампа РФ здобуде територію розміром з Люксембург, — AFP

Мирний план США, що складається з 28 пунктів, передбачає, що Україна повинна без бою віддати російським окупантам території розміром з Люксембург.

Зокрема це стосується й територій, які зараз повністю контролюють Збройні сили України, пише агентство AFP з посиланням на аналіз даних від Інституту вивчення війни (ISW).

"Мирний план США для України може призвести до того, що Росія без бою отримає територію, розміром майже з Люксембург", — йдеться у матеріалі.

Ініціатива США, з якою ознайомилися журналісти AFP, передбачає виведення української армії з територій, які вона наразі контролює. Це, за даними аналітиків, призведе до збільшення російської території приблизно на 2300 квадратних кілометрів без єдиного пострілу (територія Люксембургу складає 2590 кв. км).

"Київ відмовиться від майже 5000 кв. км, які зараз перебувають під його контролем у Донецькій області, які будуть використані для створення буферної зони, та від 45 кв. км у Луганській області. Ці поступки включають великі міста Краматорськ та сусіднє Слов'янськ", — зазначено у статті.

Натомість Москва має повернути майже 2000 кв. км території, на яку вона претендує або яку принаймні частково контролює, у Харківській області; 450 кв. км у Дніпропетровській області; 300 кв. км у Сумській області та 20 кв. км у Чернігівській області.

План також передбачає:

визнання Криму, Донецька і Луганська "де-факто" російськими;

передачу Москві великих територій, які зараз перебувають під контролем Росії в Херсонській і Запорізькій областях;

здачу Україною 20% своєї території обмін на повернення менше ніж 0,5%.

Автори матеріалу підкреслили, що станом на 20 листопада ЗС РФ повністю або частково контролювали 19,3% території України. Проте близько 7%, включаючи Крим і частини Донбасу, вже перебували під контролем Росії до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

