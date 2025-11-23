Война в Украине является проигрышной для всех, а Европа продолжает покупать нефть у РФ, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия для завершения войны, которая является "проигрышной" для каждой стороны.

По словам политика, "насильственного и ужасного конфликта", как он назвал войну РФ против Украины, не произошло "при наличии сильного и правильного руководства США и Украины". Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 23 ноября.

Трамп о российско-украинской войне

"Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены [...], войны между Украиной и Россией бы не было, как и во время моего первого срока на посту, когда об этом даже не шла речь. Путин никогда бы не напал! Только увидев "Сонного Джо" (так Трамп называет своего предшественника Джо Байдена, — Ред.) в действии, он сказал: "Теперь мой шанс!" Остальное — история, и конфликт продолжается", — отметил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что российско-украинская война "является проигрышем для всех", и обвинил "руководство" Украины в том, что то, мол, "не выразило никакой благодарности за наши усилия" для достижения мира.

Кроме этого, американский президент отметил, что Европа продолжает покупать нефть у РФ. А США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для их передачи Украине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

23 ноября европейские, украинские и американские чиновники встретились в Женеве, чтобы обсудить план из 28 пунктов, представленный США. Впрочем, окончательно все будет согласовано после встречи Трампа с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Женеве. США могут учесть ряд критически важных для Украины моментов в окончательном варианте мирного плана.

Фокус также сообщал, что Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины, если Киев не согласится на мирный план предложенный Вашингтоном.