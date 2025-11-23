"Положить конец кровопролитию": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Женеве

США могут учесть ряд критически важных для Украины моментов в окончательном варианте мирного плана, который сейчас обсуждается европейскими, украинскими и американскими чиновниками в Женеве.

Украинская команда уже предоставила краткие отчеты о результатах первых встреч и разговоров в Женеве. Подробностями поделился президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что делегация Украины сейчас ищет работоспособные решения для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности. По его словам, со стороны США есть положительные сдвиги.

Важно

"Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне", — написал Зеленский.

Переговоры в Женеве: что известно

В воскресенье 23 ноября в Швейцарии началась встреча делегаций Украины, США и Европы относительно американского мирного плана урегулирования конфликта в Украине. В состав украинской делегации вошли:

Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента и глава делегации;

Рустем Умеров — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Гнатов — начальник Генштаба ВСУ;

Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки;

Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

Евгений Острянский — первый заместитель Секретаря Совета нацбезопасности и обороны;

Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента.

Делегация США включает госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа и министра армии Дэна Дрисколла, который недавно посетил Киев. От ЕС принимают участие ведущие советники руководителей Европейской комиссии и Совета ЕС.

Напомним, по словам источников Reuters, окончательные детали мирного плана из 28 пунктов будут согласованы при личной встрече Зеленского и Трампа. Собеседник издания отметил, что накануне встречи в Женеве состоялись позитивные и конструктивные переговоры между должностными лицами Украины и США.

Фокус также сообщал, что по данным Financial Times, администрация Трампа установила жесткие временные рамки для переговорного процессаи требует от Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения — 27 ноября.