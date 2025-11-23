"Два метра до окончания войны": Келлог заявил о предстоящем трудном решении по Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что российско-украинская война, которую он унаследовал от Джо Байдена, находится на финальной стадии и может быть завершена благодаря инициативам главы Белого дома. По его словам, до мира в Украине буквально осталось два шага.

В интервью Fox News в программе My View with Lara Trump Келлог использовал военную метафору, чтобы описать текущую ситуацию.

"В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там", — сказал он.

Территориальные уступки и гарантии безопасности

По словам спецпосланника, достижение мира может потребовать от Украины "сложных решений", включая отказ от части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Российской Федерации. При этом Келлог допустил, что как Киев, так и Москва могут продолжить корректировать предложенный ранее мирный план.

Відео дня

Келлог добавил, что для обеспечения крепкого мира план может быть дополнен приложениями — в частности, пунктами о гарантиях безопасности. По его словам, этот вопрос он обсуждал с Джаредом Кушнером. Келлог подчеркнул, что формулировки в итоговом документе являются предельно важными, поскольку: все "слова имеют значение".

Также он подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать ошибок прошлых дипломатических попыток урегулирования, указав на переговорный процесс времен АТО.

"Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения "Минска-1" или "Минска-2", — добавил Келлог.

Выборы в Украине

Одним из ключевых условий, по утверждению Келлога, является проведение Украиной национальных выборов в течение 100 дней.

"В плане довольно четко сказано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вы, вероятно, сможете это сделать примерно за 90 дней, судя по тому, с кем я разговаривал. Это будет интересный процесс, но я думаю, что им нужно успокоить людей, успокоить свободный мир, но это одно из условий плана", — завершил Келлог.

Напомним, издание The Economist опубликовало материал, в котором говорилось, что мирный план США по урегулированию войны в Украине написан таким образом, что его невозможно реализовать, а некоторые его пункты даже в юридической плоскости не выдерживают никакой критики.

А немецкое издание Bild 22 ноября сообщило, что европейские страны передали американцам четыре контрпредложения по мирному плану, который Вашингтон предлагает подписать Киеву. В частности, лидеры ЕС предложили внести изменения по территориальным вопросам относительно Крыма и Донбасса.