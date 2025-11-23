"Вознаграждает агрессию": нелепый мирный план Трампа невозможно реализовать, — The Economist

Мирный план США по урегулированию российско-украинской войны написан таким образом, что его невозможно реализовать, а некоторые его пункты даже в юридической плоскости не выдерживают никакой критики.

Соглашение неприемлемо для Украины, Европы и самих США, зато является слишком выгодным для России, пишет The Economist.

"Трудно понять, смеяться или паниковать. Мирный план из 28 пунктов, который Америка продвигает как основу для прекращения войны в Украине, настолько плохо составлен, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что в одном из самых непутевых пунктов мирного плана указано, что Украина будет наказана, если запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу. Но запрета на удары по Белгороду или Воронежу нет. В то же время наказание для России за аналогичные удары по Украине не проговаривается вообще.

Также авторы материала считают крайне плохой идею отдать России остальной Донбасс, сократить численность украинской армии и отменить санкции против РФ под гарантии Москвы о том, что она больше ни на кого не будет нападать.

"Эти детали предусматривают для Украины крайне ненадежное будущее. Господин Путин является последовательным нарушителем международных соглашений", — говорится в статье.

Кроме того, авторам публикации не нравится та часть "мирного плана", которая предлагает России экономическое сотрудничество с США после окончания войны.

"План щедро вознаграждает агрессию господина Путина. Это стимул для него снова ударить по Украине, и это дает президенту России деньги и время для восстановления армии, необходимой ему для реализации его долгосрочной цели — угрожать и принуждать страны вдоль границы с Россией, от Арктики до Черного моря", — объясняется в публикации.

Журналисты также считают, что Трамп в очередной раз показал пренебрежение к европейским союзникам, разрабатывая мирный план вместе с РФ, но не консультируясь с Европой.

"Это нехорошо для Америки. Япония и Южная Корея обратят на это внимание. Китай, который присматривается к Тайваню, тоже", — подчеркнули авторы статьи.

Хотя в "мирном плане" содержится обещание "скоординированного военного ответа" США в случае нового российского вторжения в Украину, этот пункт полностью зависит от "прихоти господина Трампа", поскольку вряд ли Конгресс США поддержит взятие таких обязательств.

Авторы публикации считают, что лучшим ответом Украины на этот фактически ультиматум должна стать благодарность Трампу за его мудрые усилия и предложение начать обсуждение деталей. В конце концов эти переговоры зайдут в тупик и Трамп потеряет к ним интерес.

"Текущий американский план опасен не только для Украины, но и для Европы; поэтому ее лидеры теперь должны перейти от возмущения к действиям. Они уже потратили слишком много времени на принятие желаемого за действительное", — отметили в The Economist.

Напомним, 22 ноября Дональд Трамп рассказал, готов ли он вносить правки в мирный план США.

В этот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал мирный план США.