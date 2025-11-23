"Винагороджує агресію": недолугий мирний план Трампа неможливо реалізувати, — The Economist

Мирний план США щодо урегулювання російсько-української війни написаний таким чином, що його неможливо реалізувати, а деякі його пункти навіть у юридичній площині не витримують жодної критики.

Угода є неприйнятною для України, Європи та самих США, натомість є надто вигідною для Росії, пише The Economist.

"Важко зрозуміти, сміятися чи панікувати. Мирний план із 28 пунктів, який Америка просуває як основу для припинення війни в Україні, настільки погано складений, настільки розпливчастий, незбалансований і непрактичний, що в більш нормальному світі він ніколи б не побачив світ", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що в одному з найнедолугіших пунктів мирного плану вказано, що Україна буде покарана, якщо запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу. Але заборони на удари по Бєлгороду чи Воронежу нема. Водночас покарання для Росії за аналогічні удари по Україні не проговорюється взагалі.

Також автори матеріалу вважають вкрай поганою ідею віддати Росії решту Донбасу, скоротити чисельність української армії та скасувати санкції проти РФ під гарантії Москви про те, що вона більше ні на кого не нападатиме.

"Ці деталі передбачають для України вкрай ненадійне майбутнє. Пан Путін є послідовним порушником міжнародних угод", — йдеться у статті.

Крім того, авторам публікації не подобається та частина "мирного плану", що пропонує Росії економічну співпрацю зі США після закінчення війни.

"План щедро винагороджує агресію пана Путіна. Це стимул для нього знову вдарити по Україні, і це дає президенту Росії гроші та час для відновлення армії, необхідної йому для реалізації його довгострокової мети – погрожувати та примушувати країни вздовж кордону з Росією, від Арктики до Чорного моря", — пояснюється у публікації.

Журналісти також вважають, що Трамп вкотре показав зневагу до європейських союзників, розробляючи мирний план разом з РФ, але не консультуючись з Європою.

"Це недобре для Америки. Японія та Південна Корея звернуть на це увагу. Китай, який придивляється до Тайваню, теж", — наголосили автори статті.

Хоча в "мирному плані" міститься обіцянка "скоординованої військової відповіді" США у разі нового російського вторгнення в Україну, цей пункт повністю залежить від "примхи пана Трампа", оскільки навряд чи Конгрес США підтримає взяття таких зобов’язань.

Автори публікації вважають, що найкращою відповіддю України на цей фактично ультиматум має стати подяка Трампу за його мудрі зусилля та пропозиція почати обговорення деталей. Зрештою ці переговори зайдуть у глухий кут і Трамп втратить до них інтерес.

"Поточний американський план небезпечний не лише для України, а й для Європи; тому її лідери тепер повинні перейти від обурення до дій. Вони вже витратили забагато часу на прийняття бажаного за дійсне", — наголосили в The Economist.

Нагадаємо, 22 листопада Дональд Трамп розповів, чи готовий він вносити правки у мирний план США.

У цей же день колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував мирний план США.