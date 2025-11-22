"Це Мюнхен і військова кастрація України" — Джонсон розкритикував мирний план США

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що запропонована Сполученими Штатами мирна угода може бути повністю написана Кремлем.

Джонсон заявив, що так званий мирний план передбачає військову кастрацію України. Про це він пише у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон нагадує, що втрати РФ складають понад 1 мільйон загиблими та пораненими. Крім того росіянам не вдалося окупувати більше 20% України. А економіка Росії, за словами Джонсона, переживає кризу.

"У документі пропонується, щоб українці не лише відмовилися від будь-яких спроб повернути Крим чи Донбас, а й передали величезні ділянки території, де проживає близько 250 000 українських мирних жителів, які росіяни навіть не контролюють", — обурюється політик.

Експрем'єр Британії зазначає, що не може повірити, що Дональд Трамп міг би підтримати цей план, адже це є повною зрадою України.

На думку Джонсона, якщо Україна погодиться на ці умови, то стане заручником Москви, яка зможе постійно погрожувати ще одним вторгненням. Крім того він порівнює цей договір з Мюнхенською угодою 1938-го року — угодою, яка передбачала передачу територій від Чехословакії гітлерівській Німеччині. Тоді вважалося, що ця угода зможе допомогти запобігти великій війні у Європі, а Гітлер переконував, що це ого остання територіальна претензія в Північній Європі.

Експрем'єр Британії пише, що Україну ультимативно намагаються примусити до перемовин на ганебних умовах.

Джонсон обурений, що Лондон, який до цього намагався очолити підтримку Європою України та боротьбу проти РФ, тепер просто мовчить.

"Що сталося з британцями цими днями?" — запитує Джонсон.

Нагадаємо, що раніше європейські країни, зокрема й Британія, передали США чотири контрпропозиції щодо мирного плану, який Вашингтон пропонує підписати Києву.

Один з чиновників ЄС, ознайомившись з планом, заявив, що автору плану, Стіву Віткоффу, потрібно звернутися до психіатра.

21 листопада відбулась чотиристороння телефонна розмова між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав Європи наголосили, що українці не можуть погодитись на зменшення армії, якого хоче Росія, оскільки лише армія є гарантією, що Україна збереже суверенітет.