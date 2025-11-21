"Віткоффу потрібен психіатр": в ЄС обурені мирним планом Трампа та зазіханням на росактиви, — ЗМІ

Дипломати та чиновники Європейського Союзу з обуренням реагують на нові подробиці мирного плану США та бажання американців отримати прибуток від заморожених російських активів в ЄС.

План Трампа може зруйнувати зусилля європейців, спрямовані на допомогу Україні у війні, пише Politico.

Протягом кількох місяців чиновники Європейського Союзу намагалися знайти спосіб використання близько 140 мільярдів євро заморожених російських державних активів, які в основному знаходяться в Бельгії, для підтримки військових зусиль Києва.

За словами дипломатів, переговори в Брюсселі зараз перебувають на надзвичайно делікатному етапі, оскільки високопосадовці намагаються доопрацювати юридичний текст, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики українському уряду.

Новий "мирний план" США містить конкуруючу ідею використання цих же активів для відновлення країни під американським керівництвом, за якого Штати отримають "50 відсотків" прибутку від цієї діяльності.

Опитані Politico дипломати й посадовці ЄС побоюються, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує шанси на узгодження пропозиції про росактиви між державами Євросоюзу.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на користь українців, а Трамп хоче отримати від них прибуток. Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", — заявив колишній французький чиновник, назвавши ідею Віткоффа (скандальною".

Один високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі зневажливо поставився до цієї ідеї і зазначив, що, хоч би чого він хотів, Трамп не має повноважень розморозити активи, що знаходяться в Європі.

"Віткоффу потрібно звернутися до психіатра", — зазначив чиновник.

Автори матеріалу підкреслили, що питання про те, як використовувати заморожені активи Росії, є одним з найскладніших для союзників України. Найскладнішою проблемою є те, що активи в основному зберігаються в бельгійській установі під назвою Euroclear. Бельгія вагається схвалити цей план, оскільки побоюється, що на неї буде покладено фінансову відповідальність, якщо Росія спробує відшкодувати ці кошти. Це поставило Бельгію в суперечку з іншими членами ЄС, які наполягають на швидших діях для підтримки України.

