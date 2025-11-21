"Виткоффу нужен психиатр": в ЕС возмущены мирным планом Трампа и посягательством на росактивы, — СМИ

Дипломаты и чиновники Европейского Союза с возмущением реагируют на новые подробности мирного плана США и желание американцев получить прибыль от замороженных российских активов в ЕС.

План Трампа может разрушить усилия европейцев, направленные на помощь Украине в войне, пишет Politico.

В течение нескольких месяцев чиновники Европейского Союза пытались найти способ использования около 140 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, которые в основном находятся в Бельгии, для поддержки военных усилий Киева.

По словам дипломатов, переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатном этапе, поскольку чиновники пытаются доработать юридический текст, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа украинскому правительству.

Новый "мирный план" США содержит конкурирующую идею использования этих же активов для восстановления страны под американским руководством, при котором Штаты получат "50 процентов" прибыли от этой деятельности.

Опрошенные Politico дипломаты и чиновники ЕС опасаются, что предложение посланника президента США Стива Уиткоффа разрушит шансы на согласование предложения о росактивах между государствами Евросоюза.

"Европейцы истощают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов в пользу украинцев, а Трамп хочет получить от них прибыль. Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", — заявил бывший французский чиновник, назвав идею Виткоффа (скандальной".

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе пренебрежительно отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы он ни хотел, Трамп не имеет полномочий разморозить активы, находящиеся в Европе.

"Виткоффу нужно обратиться к психиатру", — отметил чиновник.

Авторы материала подчеркнули, что вопрос о том, как использовать замороженные активы России, является одним из самых сложных для союзников Украины. Самой сложной проблемой является то, что активы в основном хранятся в бельгийском учреждении под названием Euroclear. Бельгия колеблется одобрить этот план, поскольку опасается, что на нее будет возложена финансовая ответственность, если Россия попытается возместить эти средства. Это поставило Бельгию в спор с другими членами ЕС, которые настаивают на более быстрых действиях для поддержки Украины.

