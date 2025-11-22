Європа назвала 4 неприйнятні пункти в плані Трампа: коли відбудуться переговори України та США
Європейські країни передали США чотири контрпропозиції щодо мирного плану, який Вашингтон пропонує підписати Києву. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що якщо Україна розпадеться — це матиме наслідки для всього континенту.
Партнери України в Європі намагаються зробити план більш проукраїнським, гарантувавши низку принципів. Про це пише Bild з посиланням на власні джерела.
Зокрема, Європа пропонує змінити такі пункти:
- Пропозицію передати Росії стратегічно важливі українські території, зокрема весь Донбас, а також Крим.
- Скорочення української армії, яка вже суттєво поступається РФ чисельно.
- Гарантії безпеки для України. Європейці не вірять, що формальні зобов'язання Росії не нападати на Україну та ЄС будуть достатньо надійними, враховуючи те, що РФ вже порушувала домовленості раніше.
- Ініціативу щодо використання заморожених російських активів у спосіб, який дозволив би США отримувати прибуток, а Росії – вигоду через спільне інвестиційне формування.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо Україна розпадеться, то це матиме наслідки для всієї Європи. А також наголосив, що припинення війни може бути лише за згоди України.
Публічна реакція союзників на мирний план
Крім непублічної заяви, держави ЄС, а також Канада, Велика Британія, Норвегія та Японія, випустили спільну публічну заяву. У ній вони відзначили роботу Трампа над досягненням миру, утім підкреслили, що над документом все ще треба попрацювати.
"Початковий проект 28-пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребує додаткової роботи. Ми готові долучитися до цього процесу, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою", — йдеться в заяві.
Там підтвердили, що незадоволені запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які можуть зробити країну вразливою до майбутніх нападів.
Зустріч в Женеві
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що цими днями в Швейцарії пройдуть консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.
"Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", — заявив Умєров.
За даними Reuters, зустріч пройде завтра, 23 листопада, у Женеві. Крім України та США на ній також будуть радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини.
Від України на зустрічі будуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та Рустем Умєров. З американського боку — міністр армії США Ден Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, а також спеціальний представник Трампа, який є автором запропонованого мирного плану, Стів Віткофф.
Раніше Фокус розповідав, що мирний план, запропонований Трампом, називають достатньо проросійським, і таким, що є фактично "капітуляцією України". Українська сторона погодилася працювати над ним, але низка пунктів є неприйнятними, і такими, що точно потребують змін.
Зокрема, видання Bild прогнозує, що якщо мирний договір буде укладений в нинішньому виді, то через 2-3 роки, коли Росія перегрупується, може статися новий напад росіян, від якого Україна не зможе захиститися.
Зеленський відреагував на цей мирний план, заявивши, що на Україну чекає складний вибір: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.