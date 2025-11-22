Європа назвала 4 неприйнятні пункти в плані Трампа: коли відбудуться переговори України та США

Європейські країни передали США чотири контрпропозиції щодо мирного плану, який Вашингтон пропонує підписати Києву. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що якщо Україна розпадеться — це матиме наслідки для всього континенту.

Партнери України в Європі намагаються зробити план більш проукраїнським, гарантувавши низку принципів. Про це пише Bild з посиланням на власні джерела.

Зокрема, Європа пропонує змінити такі пункти:

Пропозицію передати Росії стратегічно важливі українські території, зокрема весь Донбас, а також Крим.

Скорочення української армії, яка вже суттєво поступається РФ чисельно.

Гарантії безпеки для України. Європейці не вірять, що формальні зобов'язання Росії не нападати на Україну та ЄС будуть достатньо надійними, враховуючи те, що РФ вже порушувала домовленості раніше.

Ініціативу щодо використання заморожених російських активів у спосіб, який дозволив би США отримувати прибуток, а Росії – вигоду через спільне інвестиційне формування.

Відео дня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо Україна розпадеться, то це матиме наслідки для всієї Європи. А також наголосив, що припинення війни може бути лише за згоди України.

Публічна реакція союзників на мирний план

Крім непублічної заяви, держави ЄС, а також Канада, Велика Британія, Норвегія та Японія, випустили спільну публічну заяву. У ній вони відзначили роботу Трампа над досягненням миру, утім підкреслили, що над документом все ще треба попрацювати.

"Початковий проект 28-пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребує додаткової роботи. Ми готові долучитися до цього процесу, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою", — йдеться в заяві.

Там підтвердили, що незадоволені запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які можуть зробити країну вразливою до майбутніх нападів.

Зустріч в Женеві

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що цими днями в Швейцарії пройдуть консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

"Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", — заявив Умєров.

За даними Reuters, зустріч пройде завтра, 23 листопада, у Женеві. Крім України та США на ній також будуть радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини.

Від України на зустрічі будуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та Рустем Умєров. З американського боку — міністр армії США Ден Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, а також спеціальний представник Трампа, який є автором запропонованого мирного плану, Стів Віткофф.

Раніше Фокус розповідав, що мирний план, запропонований Трампом, називають достатньо проросійським, і таким, що є фактично "капітуляцією України". Українська сторона погодилася працювати над ним, але низка пунктів є неприйнятними, і такими, що точно потребують змін.

Зокрема, видання Bild прогнозує, що якщо мирний договір буде укладений в нинішньому виді, то через 2-3 роки, коли Росія перегрупується, може статися новий напад росіян, від якого Україна не зможе захиститися.

Зеленський відреагував на цей мирний план, заявивши, що на Україну чекає складний вибір: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.