РФ нападе на Україну через 2-3 роки, якщо укладуть запропонований план миру, — Bild
Росія, відповідно до плану, розробленого США та Росією, повинна буде зобов'язатися не нападати на сусідні країни. Утім ця обіцянка, ймовірно, не матиме жодної цінності.
Вже за 2-3 роки після укладання угоди РФ зможе перегрупуватися та здійснити новий напад на Україну, від якого Україна не зможе відбитися. Про це йдеться у матеріалі Bild, які проаналізували всі 28 пунктів плану.
Політолог Томас Єгер заявив про те, що для України ці 28 пунктів є декларацією капітуляції. Усе через те, що план передбачає відмову від територій, відмову від вступу до НАТО та значне скорочення кількості військ ЗСУ.
Експерт з питань безпеки Крістіан Меллінг наголошує, що цей договір не матиме ніякої цінності, адже це договір з Володимиром Путіним.
"Чого вартий договір з відомим брехуном? Володимир Путін за останні роки не дотримався жодної угоди. Цю пропозицію слід викинути в смітник", — наголосив Меллінг.
На думку експертів, такий план вигідний тільки Росії. Адже вона, відповідно до нього, буде повністю реінтегрована в світову економіку, її запросять повернутися до G8.
"Росія знову сидітиме за столом переговорів. Країна, яка розпочала агресивну війну, і отримає за це нагороду", — наголосив Крістіан Меллінг.
Експерт з безпекових питань Петер Нойман закликав союзників України, зокрема Німеччину, відхилити цю пропозицію і переконати в цьому Дональда Трампа.
При цьому європейські країни не були залучені в обговорення цього договору.
На думку Томаса Єгера, Зеленський зараз перебуває під великим тиском. І те, чи витримає він цей тиск, залежить зокрема від європейських держав, які повинні підтримати українського президента.
Bild з посиланням на власні джерела повідомляє, що канцлер Фрідріх Мерц вже працює над реакцією Європи. Він скасував всі термінові зустрічі, щоб провести "внутрішні переговори та дзвінки щодо ситуації в Україні".
На думку експерта, якщо всі сторони погодяться, і перемир'я буде укладено, то через 100 днів в Україні будуть проведені вибори. Утім Петер Нойман вважає, що через 2-3 роки, коли Росія перегрупується, може статися новий напад росіян, від якого Україна не зможе захиститися.
Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило, що план "Віткоффа-Дмитрієва" — це не кінець мирного плану, а тільки його початок. А загалом переговори щодо мирної угоди триватимуть до 12 місяців.
Раніше лідери Німеччини, Франції та Британії підтримали Україну, яка отримала мирний план США з вимогами капітуляції. У заяві уряду ФРН ідеться про "привітання зусиль" США щодо припинення війни. Утім там наголошують, що порозуміння щодо миру повинно починатись з питання лінії фронту, а українські військові повинні мати змогу захищати Україну ефективно.