РФ нападет на Украину через 2-3 года, если заключат предложенный план мира, — Bild

Россия, согласно плану, разработанному США и Россией, должна будет обязаться не нападать на соседние страны. Впрочем, это обещание, вероятно, не будет иметь никакой ценности.

Уже через 2-3 года после заключения соглашения РФ сможет перегруппироваться и осуществить новое нападение на Украину, от которого Украина не сможет отбиться. Об этом говорится в материале Bild, которые проанализировали все 28 пунктов плана.

Политолог Томас Егер заявил о том, что для Украины эти 28 пунктов являются декларацией капитуляции. Все потому, что план предусматривает отказ от территорий, отказ от вступления в НАТО и значительное сокращение количества войск ВСУ.

Эксперт по вопросам безопасности Кристиан Меллинг отмечает, что этот договор не будет иметь никакой ценности, ведь это договор с Владимиром Путиным.

"Чего стоит договор с известным лжецом? Владимир Путин за последние годы не сдержал ни одного соглашения. Это предложение следует выбросить в помойку", — подчеркнул Меллинг.

По мнению экспертов, такой план выгоден только России. Ведь она, согласно ему, будет полностью реинтегрирована в мировую экономику, ее пригласят вернуться в G8.

"Россия снова будет сидеть за столом переговоров. Страна, которая начала агрессивную войну, и получит за это награду", — подчеркнул Кристиан Меллинг.

Эксперт по вопросам безопасности Петер Нойман призвал союзников Украины, в частности Германию, отклонить это предложение и убедить в этом Дональда Трампа.

При этом европейские страны не были вовлечены в обсуждение этого договора.

По мнению Томаса Егера, Зеленский сейчас находится под большим давлением. И то, выдержит ли он это давление, зависит в том числе от европейских государств, которые должны поддержать украинского президента.

Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что канцлер Фридрих Мерц уже работает над реакцией Европы. Он отменил все срочные встречи, чтобы провести "внутренние переговоры и звонки по ситуации в Украине".

По мнению эксперта, если все стороны согласятся, и перемирие будет заключено, то через 100 дней в Украине будут проведены выборы. Впрочем Петер Нойман считает, что через 2-3 года, когда Россия перегруппируется, может произойти новое нападение россиян, от которого Украина не сможет защититься.

Напомним, что издание The Washington Post сообщило, что план "Виткоффа-Дмитриева" — это не конец мирного плана, а только его начало. А в целом переговоры по мирному соглашению продлятся до 12 месяцев.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании поддержали Украину, которая получила мирный план США с требованиями капитуляции. В заявлении правительства ФРГ говорится о "приветствии усилий" США по прекращению войны. Впрочем, там отмечают, что понимание мира должно начинаться с вопроса линии фронта, а украинские военные должны иметь возможность защищать Украину эффективно.