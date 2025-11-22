Якщо Україна не підпише угоду, у майбутньому буде гірше: у США звернулись до країн НАТО

Американські чиновники під час зустрічі з послами країн НАТО заявили, що сподіваються переконати президента України Володимира Зеленського погодитися на укладення мирної угоди в найближчі дні. Вони погрожують, що якщо Київ відкине угоду зараз — в майбутньому він буде змушений погодитися на набагато гірші умови.

Зустріч відбулася після переговорів Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Міністр армії США Ден Дрісколл заявив послам, що жодна угода не ідеальна, але ця має бути укладена якомога швидше. Про це пише видання The Guardian.

За даними джерел видання, декілька європейських послів були незадоволені тим, що США вели переговори з РФ, не інформуючи союзників.

Натомість американська сторона використовувала аргументацію Дональда Трампа про те, що "у вас немає карт", нагадуючи зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі в лютому 2025-го.

В Європі також вважають, що Росія мала занадто великий вплив на переговори щодо проєкту угоди. І тепер цей план презентується українцям як вже укладена угода.

Відео дня

Дрісколл захищав позицію США, переконуючи, що розробка плана без залучення України та ЄС робить процес більш керованим.

"Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче впоратися", – заявив він, за словами джерела.

Джулі Девіс, тимчасова повірений у справах США в Україні, також була присутня на зустрічі. Вона заявила, що, хоча умови угоди є жорсткими для України, у неї немає іншого вибору, як погодитися або вона зіткнеться з гіршими наслідками в майбутньому.

"Угода не стане кращою, вона стане гіршою", – заявила Девіс вона.

Раніше Фокус розповідав, що відомо про мирний план США, який складається з 28 пунктів, та яка реакція на нього з боку України та європейських партнерів. Зокрема, цей план називають достатньо проросійським, і таким, що є фактично "капітуляцією України".

У Інституті вивчення війни вважають, що Росія намагається використати запропонований США 28-пунктовий мирний план для послаблення зв’язку України зі Сполученими Штатами та західними союзниками. Кремль одночасно відкидає більшість положень документа, зберігаючи пріоритет реалізації власних військових цілей.