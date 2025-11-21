28 пунктів або важка зима: що відомо про мирний план США та яка реакція на нього

Сполучені Штати впродовж останніх днів активно тиснуть на Україну щодо необхідності підтримати мирний план, розроблений США та Росією. У той же час цей план називають достатньо проросійським, і таким, що є фактично "капітуляцією України".

Володимир Зеленський звернувся до українців щодо того, що найближчими днями на Україну чинитиметься тиск щодо необхідності підписати мирну угоду. Цей план складається з 28 пунктів. Фокус збирав ключові заяви щодо мирного плану.

Повністю мирний план було оприлюднено в мережі вчора, 20 листопада. Документ підтримав президент США Дональд Трамп.

Заяви Зеленського

У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський заявив, що на Україну чекає складний вибір: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

"Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики", — наголосив президент України.

Голова держави також попередив, що наступного тижня на Україну можуть чинити тиск щодо необхідності укласти мирний договір. Так, Зеленський планує наступного тижня провести телефонні переговори з Дональдом Трампом, щоб обговорити параметри запропонованого мирного плану.

"Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити нас… Український інтерес має бути врахований. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами. Я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що Україна не хоче миру", — заявив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що українська команда зараз працює над документом, який підготували США. Президент вже скоординував з західними лідерами наступні кроки та домовився про спільну роботу команд на відповідних рівнях, щоб у майбутній угоді були враховані принципові позиції.

Крім того голова держави зазначив, що передав американським партнерам ті пункти, які є принциповими для України.

"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції — пункти плану, щоб закінчити війну, — їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир — такий, який не зламає третє вторгнення", — сказав Зеленський.

Реакція України на мирний план

Під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна підтримує мирний план Дональда Трампа і готова "конструктивно працювати" над проєктом разом з американськими та європейськими партнерами.

У той же час дипломатка назвала "червоні лінії" України:

окуповані території ніколи не визнаватимуться як російські;

Україна не торгуватиме землею;

українці не погоджуються з обмеженнями армії;

Україна самостійно визначатиме, в які альянси вступатиме чи ні;

угоди щодо України повинні обговорюватись у присутності українців, аналогічно — щодо європейців;

Україна самостійно формуватиме національну ідентичність, серед іншого — розв'язуватиме питання з мовою.

У той же час Київ змінив один пункт мирного договору, важливий для західних партнерів, розповіли медіа.

В оригінальному документі передбачалося, що міжнародна допомога, яка надавалася Україні, має пройти повний аудит — захід, який американські чиновники розглядали як інструмент контролю та запобігання корупційним ризикам. Однак в оновленій редакції цього положення більше немає.

Натомість замість перевірки пропонується надати "повну амністію за дії під час війни" всім сторонам конфлікту.

Тиск на Україну

Аналітики проаналізували мирний план і зробили висновок, що він маскує російські вимоги під мирну пропозицію, зокрема території Донбасу, які Україна обороняє вже майже чотири роки, та суттєве скорочення українських збройних сил і заборону на участь іноземних миротворців після укладення будь-якої угоди.

У той же час Україна та Європа, які не були залучені в розробку плану, не можуть відмовитися від цього плану. Усе тому, що США вже припинили пряму фінансову підтримку України, обмежившись продажем озброєнь Європі для передавання Києву.

США погрожують відмовитися від надання розвідувальної підтримки, що може залишити українську армію без критично важливої інформації про майбутні удари РФ.

Полковник ЗСУ, фахівець у сфері безпеки та оборони державного військового управління Євген Сасько звертає увагу, що обговорення мирного плану відбувається на фоні політичної кризи в Україні, пов'язаної з корупційним скандалом в Україні.

Він підкреслює, що певні сили в Європі вводять інформацію про сценарії закінчення війни, акцентуючи на найгірших сценаріях — розділення по Дніпру.

У той же час Фокус розбирався, що чекає Україну у разі відмови й чому на запропонований "мир" може не погодитися сам Кремль.

Зокрема, Україна залишається критично залежною від американської зброї, розвідданих і фінансової підтримки. Повноцінно замінити її європейськими ресурсами неможливо.

При цьому Дональд Трамп встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу. Зокрема він вимагає, щоб Володимир Зеленський дав згоду на ведення мирної угоди, а також на те, щоб вести ці перемовини до Дня подяки — 27 листопада.

Один із високопоставлених українських чиновників порівняв нинішній тиск із тим, який чинився під час укладання угоди про корисні копалини.

Чим загрожує підписання плану

Аналітики видання Bild назвали цей документ схожим на капітуляцію України. Зокрема один з аналітиків очікує, що через 2-3 роки, коли Росія перегрупується, може статися новий напад росіян, від якого Україна не зможе захиститися.

На думку експертів, такий план вигідний тільки Росії. Адже вона, відповідно до нього, буде повністю реінтегрована в світову економіку, її запросять повернутися до G8, буду сидіти за столом перемовин з іншими державами.

А український аналітик Олександр Кочетков вважає, що Росія ненавмисно видала свій намір повторити агресію в Україні через рік–два після укладення миру.

"Насправді у засвіченому плані від РФ–США є пункт, який повністю видає справжні плани та наміри агресора. Йдеться про заборону базування на території України дипломатичних літаків інших держав. Не тільки воєнних баз і збройних формувань, а окремим пунктом про дипломатичні літаки!" — стверджує Кочетков.

Він наголошує, що цей пункт має сенс лише в одному випадку — якщо Росія вже зараз планує продовжити агресію проти України за рік-два.

Росія побоюється, що під час ракетно-дронових атак будуть уражені літаки інших країн, що може спричинити негативну реакцію від країн-партнерів України.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, ексредактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін також звертає увагу, що вимога про скорочення армії приведе Україну до капітуляції.

Зокрема, угода з вимогою залишити 40% від поточної чисельності ЗСУ — це пряма згода на капітуляцію, це, по суті, роззброєння країни, наголошує Ігаль.

"Хто на це погодиться — підписує капітуляцію. Якщо бачите у ЗМІ, як вам намагаються втюхнути ось цю тему — мовляв, і так Україна не тягнутиме "мільйонні" Сили оборони, і тому це "нормальна" умова, — то знайте, що вас жорстко намагаються наї..ати, і шліть таких лідерів думок" — наголошує Ігаль.

Коли може бути підписана угода

Адміністрація Білого дому вимагає завершення війни до початку 2026 року. Дональд Трамп "розчарований" тим, що його дипломатичні таланти та уміння укладати "ділові угоди" майже рік не працюють для укладення миру між Росією та Україною.

У той же час план Трампа ґрунтується на домовленостях, які склалися досягнення миру між Газою та Ізраїлем, а оприлюднені пункти не остаточні і можуть змінюватись.

Джерела The Washington Post зазначають, що план "Віткоффа-Дмитрієва" — це не кінець мирного плану, а тільки його початок.

"Це угода між США, Україною, Росією і Європою, тому, я думаю, переговори триватимуть швидше 12 місяців", — заявив один зі співрозмовників видання.

У той же час Дональд Трамп заявив, що досягнення домовленості про мирну угоду може трапитися вже наступного четверга, 27 листопада, у День подяки.