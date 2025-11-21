28 пунктов или тяжелая зима: что известно о мирном плане США и какая реакция на него

Соединенные Штаты в последние дни активно давят на Украину о необходимости поддержать мирный план, разработанный США и Россией. В то же время этот план называют достаточно пророссийским, и таким, что является фактически "капитуляцией Украины".

Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно того, что в ближайшие дни на Украину будет оказываться давление о необходимости подписать мирное соглашение. Этот план состоит из 28 пунктов. Фокус собирал ключевые заявления относительно мирного плана.

Полностью мирный план был обнародован в сети вчера, 20 ноября. Документ поддержал президент США Дональд Трамп.

Заявления Зеленского

В своем обращении к украинцам Владимир Зеленский заявил, что Украину ждет сложный выбор: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера.

"Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", — подчеркнул президент Украины.

Глава государства также предупредил, что на следующей неделе на украинскую могут оказать давление относительно необходимости заключить мирный договор. Так, Зеленский планирует на следующей неделе провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, чтобы обсудить параметры предложенного мирного плана.

"Следующая неделя будет непростой. Будет много давления, политического, информационного, чтобы рассорить нас... Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что Украина не хочет мира", — заявил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что украинская команда сейчас работает над документом, который подготовили США. Президент уже скоординировал с западными лидерами следующие шаги и договорился о совместной работе команд на соответствующих уровнях, чтобы в будущем соглашении были учтены принципиальные позиции.

Кроме того глава государства отметил, что передал американским партнерам те пункты, которые являются принципиальными для Украины.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, — их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение", — сказал Зеленский.

Реакция Украины на мирный план

Во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина поддерживает мирный план Дональда Трампа и готова "конструктивно работать" над проектом вместе с американскими и европейскими партнерами.

В то же время дипломат назвала "красные линии" Украины:

оккупированные территории никогда не будут признаваться как российские;

Украина не будет торговать землей;

украинцы не согласны с ограничениями армии;

Украина самостоятельно будет определять, в какие альянсы вступать или нет;

соглашения по Украине должны обсуждаться в присутствии украинцев, аналогично — по европейцам;

Украина самостоятельно будет формировать национальную идентичность, среди прочего — решать вопрос с языком.

В то же время Киев изменил один пункт мирного договора, важный для западных партнеров, рассказали медиа.

В оригинальном документе предусматривалось, что международная помощь, которая предоставлялась Украине, должна пройти полный аудит — мероприятие, которое американские чиновники рассматривали как инструмент контроля и предотвращения коррупционных рисков. Однако в обновленной редакции этого положения больше нет.

Вместо проверки предлагается предоставить "полную амнистию за действия во время войны" всем сторонам конфликта.

Давление на Украину

Аналитики проанализировали мирный план и сделали вывод, что он маскирует российские требования под мирное предложение, в частности территории Донбасса, которые Украина обороняет уже почти четыре года, и существенное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на участие иностранных миротворцев после заключения любого соглашения.

В то же время Украина и Европа, которые не были вовлечены в разработку плана, не могут отказаться от этого плана. Все потому, что США уже прекратили прямую финансовую поддержку Украины, ограничившись продажей вооружений Европе для передачи Киеву.

США угрожают отказаться от предоставления разведывательной поддержки, что может оставить украинскую армию без критически важной информации о будущих ударах РФ.

Полковник ВСУ, специалист в сфере безопасности и обороны государственного военного управления Евгений Сасько обращает внимание, что обсуждение мирного плана происходит на фоне политического кризиса в Украине, связанного с коррупционным скандалом в Украине.

Он подчеркивает, что определенные силы в Европе вводят информацию о сценариях окончания войны, акцентируя на худших сценариях — разделение по Днепру.

В то же время Фокус разбирался, что ждет Украину в случае отказа и почему на предложенный "мир" может не согласиться сам Кремль.

В частности, Украина остается критически зависимой от американского оружия, разведданных и финансовой поддержки. Полноценно заменить ее европейскими ресурсами невозможно.

При этом Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговорного процесса. В частности он требует, чтобы Владимир Зеленский дал согласие на ведение мирного соглашения, а также на то, чтобы вести эти переговоры до Дня благодарения — 27 ноября.

Один из высокопоставленных украинских чиновников сравнил нынешнее давление с тем, которое оказывалось при заключении соглашения о полезных ископаемых.

Чем грозит подписание плана

Аналитики издания Bild назвали этот документ похожим на капитуляцию Украины. В частности один из аналитиков ожидает, что через 2-3 года, когда Россия перегруппируется, может произойти новое нападение россиян, от которого Украина не сможет защититься.

По мнению экспертов, такой план выгоден только России. Ведь она, согласно ему, будет полностью реинтегрирована в мировую экономику, ее пригласят вернуться в G8, буду сидеть за столом переговоров с другими государствами.

А украинский аналитик Александр Кочетков считает, что Россия непреднамеренно выдала свое намерение повторить агрессию в Украине через год-два после заключения мира.

"На самом деле в засвеченном плане от РФ-США есть пункт, который полностью выдает настоящие планы и намерения агрессора. Речь идет о запрете базирования на территории Украины дипломатических самолетов других государств. Не только военных баз и вооруженных формирований, а отдельным пунктом о дипломатических самолетах!" — утверждает Кочетков.

Он отмечает, что этот пункт имеет смысл только в одном случае — если Россия уже сейчас планирует продолжить агрессию против Украины через год-два.

Россия опасается, что во время ракетно-дронных атак будут поражены самолеты других стран, что может вызвать негативную реакцию от стран-партнеров Украины.

Офицер Армии обороны Израиля, экс-редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин также обращает внимание, что требование о сокращении армии приведет Украину к капитуляции.

В частности, соглашение с требованием оставить 40% от текущей численности ВСУ — это прямое согласие на капитуляцию, это, по сути, разоружение страны, отмечает Игаль.

"Кто на это согласится — подписывает капитуляцию. Если видите в СМИ, как вам пытаются втюхнуть вот эту тему — мол, и так Украина не будет тянуть "миллионные" Силы обороны, и поэтому это "нормальное" условие, — то знайте, что вас жестко пытаются нае...ать, и шлите таких лидеров мнений", — отмечает Игаль.

Когда может быть подписано соглашение

Администрация Белого дома требует завершения войны до начала 2026 года. Дональд Трамп "разочарован" тем, что его дипломатические таланты и умение заключать "деловые соглашения" почти год не работают для заключения мира между Россией и Украиной.

В то же время план Трампа основывается на договоренностях, которые сложились достижения мира между Газой и Израилем, а обнародованные пункты не окончательные и могут меняться.

Источники The Washington Post отмечают, что план "Виткоффа-Дмитриева" — это не конец мирного плана, а только его начало.

"Это соглашение между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому, я думаю, переговоры продлятся скорее 12 месяцев", — заявил один из собеседников издания.

В то же время Дональд Трамп заявил, что достижение договоренности о мирном соглашении может случиться уже в следующий четверг, 27 ноября, в День благодарения.