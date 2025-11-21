"Работаем с пунктами, которые могут изменить многое": Зеленский прокомментировал мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда работает над документом, который подготовили США. По его словам, Киев стремится к учету украинских интересов.

Сообщение о мирном плане США и переговорном процессе президент опубликовал в своем официальном Telegram-канале 21 ноября. Он отметил, что провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и украинской дипломатической командой, которая работает для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с международными партнерами.

"Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое. Важно, чтобы результатом стал достойный мир", — рассказал Зеленский.

Также президент сообщал о совместном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом и благодарил их за поддержку Украины.

"Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что скоординировал с западными лидерами следующие шаги и договорился о совместной работе команд на соответствующих уровнях, чтобы в будущем соглашении были учтены принципиальные позиции.

Мирный план для Украины: что известно о предложениях США

Издание Axios 21 ноября рассказывало со ссылкой на источники, что предусматривает "мирный план" Трампа. По данным журналистов, в документе говорится о гарантиях безопасности для Украины по логике статьи 5 НАТО, однако он содержит ряд чувствительных пунктов, в частности территориальные уступки в пользу России и уменьшение численности ВСУ.

Также 21 ноября СМИ писали о якобы одобрении мирного плана США секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Умеров опроверг эти сообщения и отметил, что украинская сторона изучает предложения Штатов и надеется на корректное отношение к своей позиции, а неизменными принципами остаются суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

Журналисты Reuters писали со ссылкой на источники, что США давят на Украину для заключения мирного соглашения и угрожают приостановить обмен разведданными и продажу оружия.