СМИ пишут об одобрении Умеровым мирного плана США: секретарь СНБО отреагировал

Издание NYP сообщает, что секретарь СНБО, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров якобы одобрил предложения американской стороны по завершению российско-украинской войны во время встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Умеров опровергает эту информацию.

Об одобрении Умеровым мирного плана США пишет 20 ноября New York Post. По словам журналистов, предложения по прекращению войны в Украине были разработаны в течение нескольких недель консультаций специального представителя США Стива Уиткоффа с российской и украинской сторонами.

Со ссылкой на анонимных чиновников издание пишет, что мирные предложения Штатов якобы получили "положительный отклик" от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова во время переговоров с Уиткоффом в последние недели в Майами в США, однако Киев пока не подписал соглашение.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших должностных лиц администрации Зеленского, Умеровым", — заявил журналистам инсайдер.

Відео дня

По словам источника, Умеров согласился с большей частью плана американцев, однако внес в него несколько правок, которые США включили в документ, прежде чем представить его президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я не хочу сказать, что [Киев] полностью... согласился на это и готов подписать. Они согласились на большую часть плана", — отметил инсайдер.

Умеров отрицает одобрение мирного плана США

Рустем Умеров отреагировал на публикации СМИ в своем Telegram-канале 21 ноября. Он отметил, что ездил в США для решения технических вопросов, организации встреч и подготовки диалога, однако не давал американскому плану никаких оценок и не согласовывал его пункты.

"Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", — написал секретарь СНБО.

Он добавил, что 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с американской делегацией, а на следующий день работа между командами продолжилась на техническом уровне. Предложения США изучаются украинской стороной, и Киев надеется на корректное отношение к позиции Украины.

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", — сказал Умеров.

Умеров отрицает, что согласовывал пункты мирного плана США Фото: скриншот

Что известно о мирном плане США

Журналисты NYP со ссылкой на эксклюзивные комментарии неназванных американских чиновников пишут, что мирный план США подтверждает право Украины на суверенитет, однако предусматривает при этом существенные уступки. Он якобы содержит 28 пунктов, среди которых есть замораживание линии фронта, ограничение количества войск, экономическая интеграция России и создание в будущем "Совета мира" во главе с американским президентом Дональдом Трампом.

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь 20 ноября сказал, что мирный план предусматривает уступки от Украины и РФ, разработка предложений продолжается, а достижение перемирия требует "широкого обмена серьезными и реалистичными идеями".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что украинская и американская команды договорились работать над мирными предложениями США, однако Киеву необходим настоящий мир, при котором россияне не смогут повторить свою агрессию.