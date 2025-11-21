ЗМІ пишуть про схвалення Умєровим мирного плану США: секретар РНБО відреагував

Видання NYP повідомляє, що секретар РНБО, колишній міністр оборони України Рустем Умєров нібито схвалив пропозиції американської сторони щодо завершення російсько-української війни під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Умєров спростовує цю інформацію.

Про схвалення Умєровим мирного плану США пише 20 листопада New York Post. За словами журналістів, пропозиції стосовно припинення війни в Україні були розроблені протягом кількох тижнів консультацій спеціального представника США Стіва Віткоффа з російською та українською сторонами.

З посиланням на анонімних чиновників видання пише, що мирні пропозиції Штатів нібито отримали "позитивний відгук" від секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова під час перемовин з Віткоффом останніми тижнями в Маямі у США, проте Київ наразі не підписав угоду.

"План було розроблено одразу після обговорень з одним із найвищих посадовців адміністрації Зеленського, Умєровим", — заявив журналістам інсайдер.

Відео дня

За словами джерела, Умєров погодився з більшою частиною плану американців, однак вніс до нього кілька правок, які США включили до документа, перш ніж представити його президенту України Володимиру Зеленському.

"Я не хочу сказати, що [Київ] повністю… погодився на це і готовий підписати. Вони погодилися на більшу частину плану", — зазначив інсайдер.

Умєров заперечив схвалення мирного плану США

Рустем Умєров відреагував на публікації ЗМІ у своєму Telegram-каналі 21 листопада. Він зазначив, що їздив до США для розв'язання технічних питань, організації зустрічей та підготовки діалогу, проте не надавав американському плану жодних оцінок і не погоджував його пункти.

"Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", — написав секретар РНБО.

Він додав, що 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американською делегацією, а наступного дня робота між командами продовжилася на технічному рівні. Пропозиції США вивчаються українською стороною, і Київ сподівається на коректне ставлення до позиції України.

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України — суверенітет, безпека людей і справедливий мир", — сказав Умєров.

Умєров заперечив, що погоджував пункти мирного плану США Фото: скриншот

Що відомо про мирний план США

Журналісти NYP з посиланням на ексклюзивні коментарі неназваних американських високопосадовців пишуть, що мирний план США підтверджує право України на суверенітет, однак передбачає водночас суттєві поступки. Він нібито містить 28 пунктів, серед яких є замороження лінії фронту, обмеження кількості військ, економічна інтеграція Росії та створення в майбутньому "Ради миру" на чолі з американським президентом Дональдом Трампом.

Державний секретар США Марко Рубіо своєю чергою 20 листопада сказав, що мирний план передбачає поступки від України та РФ, розроблення пропозицій триває, а досягнення перемир'я потребує "широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями".

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада заявив, що українська та американська команди домовилися працювати над мирними пропозиціями США, проте Києву необхідний справжній мир, за якого росіяни не зможуть повторити свою агресію.