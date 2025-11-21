"Працюємо з пунктами, які можуть змінити багато": Зеленський прокоментував мирний план США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська команда працює над документом, який підготували США. За його словами, Київ прагне врахування українських інтересів.

Допис щодо мирного плану США та переговорного процесу президент опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі 21 листопада. Він зазначив, що провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та українською дипломатичною командою, яка працює для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з міжнародними партнерами.

"Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир", — розповів Зеленський.

Також президент повідомляв про спільну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та дякував їм за підтримку України.

"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", — наголосив український лідер.

Він додав, що скоординував з західними лідерами наступні кроки та домовився про спільну роботу команд на відповідних рівнях, щоб у майбутній угоді були враховані принципові позиції.

Мирний план для України: що відомо про пропозиції США

Видання Axios 21 листопада розповідало з посиланням на джерела, що передбачає "мирний план" Трампа. За даними журналістів, в документі йдеться про гарантії безпеки для України за логікою статті 5 НАТО, однак він містить низку чутливих пунктів, зокрема територіальні поступки на користь Росії та зменшення чисельності ЗСУ.

Також 21 листопада ЗМІ писали про нібито схвалення мирного плану США секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Умєров спростував ці повідомлення та зазначив, що українська сторона вивчає пропозиції Штатів і сподівається на коректне ставлення до своєї позиції, а незмінними принципами лишаються суверенітет, безпека людей і справедливий мир.

Журналісти Reuters писали з посиланням на джерела, що США тиснуть на Україну для укладення мирної угоди та погрожують призупинити обмін розвідданими та продаж зброї.