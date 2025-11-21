Останется не 400 000, а намного меньше: как требование о сокращении армии приведет Украину к капитуляции

Вижу, как уже несутся вбросы, что требование Москвой оставить лишь 40% от текущей численности ВСУ — это, мол, нормальное требование, и это остается армия в 400 000, поскольку в мирное время Украина и так не потянет миллионной армии.

Не знаю, кто это разгоняет — может, ипсошники, а может, дураки, а может, и те и те, — но это глупость.

Безотносительно того, что СОУ — это не миллион, а, дай Боже, 600 000–700 000 в лучшем случае, любое урезание армии — это урезание от РЕГУЛЯРНОЙ армии, от кадровой.

В Украине действует с 2022 года мобилизация, и после прекращения боевых действий часть солдат будет демобилизована — это неизбежно. Так вот, армия всегда отсчитывается от своего кадрового, регулярного ядра, а не от массы набранных.

Набрать-то можно и мобилизованных, и ополченцев, и прокси, и наемников, и что угодно — это все не имеет отношения к предмету.

Соглашение с требованием оставить 40% от текущей численности ВСУ — это прямое соглашение на капитуляцию, это по сути, разоружение страны.

Да, в тяжелое время всегда можно идти на разные уступки, помимо двух, которые не просто красные линии — они не должны быть предметом обсуждения вообще: это величина и состав вашей армии и формальное признание, что потерянные территории больше не ваши.

Кто на это согласится — подписывает капитуляцию.

Если видите в СМИ, как вам пытаются втюхнуть вот эту тему — мол, и так Украина не будет тянуть "миллионные" Силы обороны, и поэтому это "нормальное" условие, — то знайте, что вас жестко пытаются нае…ать, и шлите таких лидеров мнений.

