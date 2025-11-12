Король Чарльз нам поможет: почему для Украины критически важно дружить с Великобританией

Зеленский рассказал, что британский король Чарльз сыграл ключевую роль в закулисном влиянии на Трампа, чтобы тот перешел к более активной помощи Украине: мол, Его Величество направил президенту Трампу некоторые важные сигналы, как отметил украинский лидер.

Это очень интересное свидетельство, особенно в контексте истории, так как мы знаем, что стойкость и выживание Украины — это стратегический и геополитический интерес Лондона (а еще личные счеты с Москвой, но об этом надо будет отдельно).

Это не только вот эти договоренности о 100-летнем партнерстве, которые были недавно подписаны, — это и, как видим, лоббирование на самом высоком уровне элит.

И да, Трамп уважает короля и считает его очень важной фигурой, но не только сам Трамп — это общие связи элит США и Великобритании, но у Трампа именно еще и личная фишечка.

Великобритания для США — не просто союзник, она для них именно союзник по их главному альянсу AUKUS, вместе с Австралией, плюс Япония, Южная Корея и т. д. в орбите этого союза.

Очертания альянса AUKUS

AUKUS кратно важнее для США, чем НАТО и чем вся Европа, вместе взятая, и пока Великобритания с Украиной, и поддержка идет, в том числе, и на таком уровне, Вашингтон тоже не сможет так просто отмахнуться от Украины.

Карта: архитектура альянса (или, если более грамотно — пакта) AUKUS от Council on Geostrategy.

Наглядно видно, как передовые государства и их союзники, двигающие человечество вперед, поэтапно берут в кольцо Китай, Россию и Иран — деспотические режимы, которые с некоего перепугу решили, что у них тоже есть право на место под солнцем, но при этом тянущие человечество на дно.

И да, эта схема буквально хорошо показывает, почему США так старались (да и сейчас не откажутся) выбить Россию из орбиты Китая и присоединить ее в свой актив — тем самым они не только лишают Китай дешевых ресурсов, но и замыкают кольцо с северных рубежей.

