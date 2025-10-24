Зеленский встретился с королем Чарльзом: все подробности встречи (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Чарльзом III в городе Виндзор (Великобритания), после чего прибыл на Даунинг-стрит, в Лондоне для участия в переговорах с премьер-министром Киром Стармером и другими европейскими лидерами. Целью визита является усиление международного давления на Россию и обсуждение поддержки украинской обороноспособности.

Как сообщает The Guardian, в пятницу король Чарльз принял президента Владимира Зеленского в Виндзорском замке. Во время прибытия украинского президента прозвучал национальный гимн Украины, а почетный караул отдал ему королевский салют.

Королевский салют Фото: Getty Images

Это уже третья встреча лидеров в этом году.

Ророль Чарльз принял президента Владимира Зеленского Фото: Getty Images

После церемониальной части Зеленский отправился в Лондон, где прибыл на Даунинг-стрит для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В переговорах также участвуют европейские лидеры, которые формируют так называемую "коалицию желающих" — союз стран, поддерживающих усиление военной помощи Украине.

Переговоры в британской столице направлены на координацию дальнейших шагов в сфере безопасности, оборонного производства и санкционного давления на Россию.

Відео дня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в европейские столицы неоднократно призывал союзников ускорить поставки вооружений и укрепить совместную оборонную политику против российской агрессии.

Как сообщал Фокус, Зеленский и лидеры ЕС выступили за прекращение огня за линией фронта.

Фокус также писал, что 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "приблизилась к возможному окончанию войны", и настроения в мире способствуют достижению мира.