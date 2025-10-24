Зеленський зустрівся з королем Чарльзом: усі подробиці зустрічі (фото)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III у місті Віндзор (Велика Британія), після чого прибув на Даунінг-стріт, у Лондоні для участі в переговорах із прем’єр-міністром Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами. Метою візиту є посилення міжнародного тиску на Росію та обговорення підтримки української обороноздатності.

Як повідомляє The Guardian, у п’ятницю король Чарльз прийняв президента Володимира Зеленського у Віндзорському замку. Під час прибуття українського президента прозвучав національний гімн України, а почесна варта віддала йому королівський салют.

Королівський салют Фото: Getty Images

Це вже третя зустріч лідерів цього року.

Rороль Чарльз прийняв президента Володимира Зеленського Фото: Getty Images

Після церемоніальної частини Зеленський вирушив до Лондона, де прибув на Даунінг-стріт для зустрічі з прем’єр-міністром Кіром Стармером. У переговорах також беруть участь європейські лідери, які формують так звану "коаліцію бажаючих" — союз країн, що підтримують посилення військової допомоги Україні.

Переговори у британській столиці спрямовані на координацію подальших кроків у сфері безпеки, оборонного виробництва та санкційного тиску на Росію.

