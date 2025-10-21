"Негайно": Зеленський і лідери ЄС виступили за припинення вогню за лінією фронту

Президент України Володимир Зеленський і лідери країн-партнерів спільно підтримали позицію Білого дому щодо припинення війни. Політики заявили, що вогонь потрібно зупинити негайно, і переговори мають розпочатись за поточною лінією фронту.

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зробили спільну заяву щодо миру в Україні. Її опублікували 21 жовтня на сайті італійського уряду.

"Ми всі об'єднані в нашому прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України", — заявили лідери.

Вони спільно підтримали позицію президента США Дональда Трампа, підкресливши, що "бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів". Політики висловили відданість принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою.

"Тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування", — йдеться у спільній заяві.

Лідери повідомили, що Україна маж бути "в найсильнішому становищі" до, під час і після будь-якого перемир'я. Вони погодились, що потрібно посилювати економічний тиск на Росію та її оборонну промисловість, поки президент РФ Володимир Путін не буде готовий до миру.

"Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", — зауважили політики.

Наприкінці тижня лідери зустрінуться в Європейській Раді та в форматі Коаліції охочих, щоб обговорити просування цієї роботи й подальшу підтримку України.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що внутрішня політика Кремля не відповідає пропозиціям щодо обміну територіями й не передбачає компромісів задля миру. У Росії продовжують наголошувати на "корінних причинах" нападу на Україну, а народ не готовий приймати поступки.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "наблизилась до можливого закінчення війни", і настрої у світі сприяють досягненню миру. У Кремлі відповіли, що з Києва нібито лунають "вельми суперечливі" заяви.