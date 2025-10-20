Зеленський натякнув, що закінчення війни — близько: у Путіна розкритикували Київ за протиріччя

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ налаштований якомога швидше закінчити війну в Україні, і це посилює тиск на Росію. У Кремлі відповіли, що заяви з Києва — "суперечливі".

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", — заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, як передали 20 жовтня у "РБК-Україна".

З його слів, на міжнародному рівні формується політичний запит на закінчення війни в Україні. У світі готові "кинути всі сили", щоб досягнути миру. Водночас Київ використовує такий настрій собі на користь, посилюючи військовий і дипломатичний тиск на Москву.

"Ми робимо в такому настрої якісь кроки — "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", — зазначив президент.

У Кремлі розкритикували Зеленського і його команду

Речник президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу 20 жовтня, як передали у "РИА Новости", розкритикував позицію України щодо мирних переговорів.

"Ми бачимо вельми суперечливі заяви з Києва, які робляться. Ми бачимо, що київська позиція сповнена протиріч. Все це, звісно, не сприяє мирному врегулюванню. Позиція РФ і президента Путіна — послідовна і добре відома", — наголосив він.

У ТАСС повідомили, що Пєсков відмовився від коментарів щодо можливого обговорення територіальних обмінів з Україною між очільником Кремля і президентом США Дональдом Трампом.

Також речника запитали, чи повідомляв Вашингтон Москві про відмову у постачанні далекобійних ракет Tomahawk в Україну. Він відповів, що жодних офіційних повідомлень щодо цього не може бути.

"Ми чуємо і слухаємо заяви з цього приводу, на це й орієнтуємося", — додав Пєсков.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів доцільність можливої зустрічі лідерів США, Росії та України у Будапешті. На його думку, угорський формат може не принести позитивних результатів для Києва.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та повідомлення про пропозицію Кремля щодо обміну територіями. Він наголосив, що насправді президенту РФ Володимиру Путіну байдуже на Донбас.