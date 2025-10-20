"Путіну все одно на той Донбас": Зеленський прокоментував ідею обміну територіями з РФ

Президент Володимир Зеленський припустив, що пропозицію щодо обміну Донбасу на Запорізьку і Херсонську області росіяни й американці можуть розуміти по-різному. Він також повідомив, що на низці напрямків покращилась ситуація.

Питання територій, зокрема Донецької, Запорізької і Херсонської областей, залишається невизначеним. Росія може мати на увазі, що не просуватиметься далі. У США ж це трактують як можливе повернення територій під контроль України. Про це під час брифінгу заявив Зеленський, як передали 20 жовтня у "Суспільному".

"Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори й потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно", — цитують президента у "РБК-Україна".

Він навів як приклад півострів, захоплений Росією ще з 2014 року,

"Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став", — підкреслив Зеленський.

З його слів, йдеться лише про спосіб для Кремля створити видимість своєї перемоги у війні.

"Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно — це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни", — додав президент.

Також він прокоментував ситуацію на фронті:

ситуація на Купʼянському напрямку покращилась;

на Покровському — складно, але стабільно;

на Новопавлівському тривають бої за три звільнені села;

у Сумській області стало краще;

на Лиманському напрямку ЗС РФ немає.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що ідея обміну територій Запорізької й Херсонської областей на повний контроль над Донбасом виникла у Кремля не просто так. Аналітики також наголосили, що умови залишаються незрозумілими — РФ може мати на увазі території, які фактично не окупувала.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що в України готовий план дій на випадок складної ситуації з постачанням газу взимку. З його слів, можна буде закупити газ на суму до 2 мільярдів доларів, і частина цих коштів уже є.