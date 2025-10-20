"Усі працюють над цим": Зеленський розкрив, у кого і коли Україна готова закупити газ на $2 млрд

Україна підготувала план дій на випадок складної ситуації з постачанням газу взимку.

Уряд уже визначив джерела, де можна закупити природний газ на суму до 2 мільярдів доларів США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко домовилася з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо про зниження тарифу на транзит газу, а також разом із міністром енергетики Світланою Гринчук досягла угод щодо можливих поставок пального зі США.

"Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 мільярди доларів. Частина коштів уже є — Норвегія надасть грант у розмірі 100 мільйонів доларів і готує ще один транш у січні", — зазначив президент.

Також український лідер заявив, що кілька країн виділяють додаткові гранти, а українські банки готові підключитися до фінансування.

Зеленський додав, що Україна також розглядає можливість закупівлі скрапленого природного газу (LNG) з використанням польського терміналу. Додатково ведуться переговори з Грецією та Азербайджаном про постачання.

"Є розуміння і домовленості з низкою країн. Усі працюють над цим питанням. З того, що я бачив, газове питання буде вирішено", — запевнив глава держави.

Нагадаємо, що народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко заявив, що взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, тому уряд максимально відтягуватиме початок опалювального сезону.

Восени ЗС РФ посилили удари по енергооб'єктах. Унаслідок масштабного обстрілу 16 жовтня компанія "ДТЕК Нафтогаз" була змушена зупинити роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області.