"Все работают над этим": Зеленский раскрыл, у кого и когда Украина готова закупить газ на $2 млрд

Украина подготовила план действий на случай сложной ситуации с поставками газа зимой.

Правительство уже определило источники, где можно закупить природный газ на сумму до 2 миллиардов долларов США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Суспільне".

Премьер-министр Юлия Свириденко договорилась с премьером Словакии Робертом Фицо о снижении тарифа на транзит газа, а также вместе с министром энергетики Светланой Гринчук достигла соглашений о возможных поставках топлива из США.

"Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов. Часть средств уже есть — Норвегия предоставит грант в размере 100 миллионов долларов и готовит еще один транш в январе", — отметил президент.

Также украинский лидер заявил, что несколько стран выделяют дополнительные гранты, а украинские банки готовы подключиться к финансированию.

Зеленский добавил, что Украина также рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) с использованием польского терминала. Дополнительно ведутся переговоры с Грецией и Азербайджаном о поставках.

"Есть понимание и договоренности с рядом стран. Все работают над этим вопросом. Из того, что я видел, газовый вопрос будет решен", — заверил глава государства.

Напомним, что народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что зимой Украина может столкнуться с дефицитом газа, поэтому правительство будет максимально оттягивать начало отопительного сезона.

Осенью ВС РФ усилили удары по энергообъектам. В результате масштабного обстрела 16 октября компания "ДТЭК Нафтогаз" была вынуждена остановить работу объектов газодобычи в Полтавской области.