"Путину все равно на тот Донбасс": Зеленский прокомментировал идею обмена территориями с РФ

Президент Владимир Зеленский предположил, что предложение по обмену Донбасса на Запорожскую и Херсонскую области россияне и американцы могут понимать по-разному. Он также сообщил, что на ряде направлений улучшилась ситуация.

Вопрос территорий, в частности Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, остается неопределенным. Россия может иметь в виду, что не будет продвигаться дальше. В США же это трактуют как возможное возвращение территорий под контроль Украины. Об этом во время брифинга заявил Зеленский, как передали 20 октября в "Суспільне".

"Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно", — цитируют президента в "РБК-Украина".

Он привел в пример полуостров, захваченный Россией еще с 2014 года,

"Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, речь идет лишь о способе для Кремля создать видимость своей победы в войне.

"Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно — это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне", — добавил президент.

Также он прокомментировал ситуацию на фронте:

ситуация на Купянском направлении улучшилась;

на Покровском — сложно, но стабильно;

на Новопавловском продолжаются бои за три освобожденных села;

в Сумской области стало лучше;

на Лиманском направлении ВС РФ нет.

Напомним, в ISW сообщили, что идея обмена территорий Запорожской и Херсонской областей на полный контроль над Донбассом возникла у Кремля не просто так. Аналитики также отметили, что условия остаются непонятными — РФ может иметь в виду территории, которые фактически не оккупировала.

Также президент Владимир Зеленский рассказал, что у Украины готов план действий на случай сложной ситуации с поставками газа зимой. По его словам, можно будет закупить газ на сумму до 2 миллиардов долларов, и часть этих средств уже есть.