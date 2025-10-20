"Угорщина всюди блокує Україну": Зеленський пояснив, чому мирні переговори в Будапешті погана ідея

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо доцільності можливої зустрічі лідерів США, Росії та України в Будапешті, зазначивши, що угорський формат може не принести позитивних результатів для України. Він підкреслив, що позиція Угорщини нині не сприяє українським інтересам і навіть просуває проросійські наративи.

За інформацією кореспондента "Суспільного", під час зустрічі з журналістами Зеленський розповів, що намагався пояснити спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу, чому обрання Угорщини для проведення переговорів є невигідним для України. Президент нагадав, що існували й інші можливі локації для мирних переговорів, серед яких Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина. Він наголосив, що ключовим є мир для України, а не внутрішньополітичні інтереси Угорщини.

Зеленський також підкреслив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може гарантувати збалансовану медіацію, оскільки просуває проросійські наративи та намагається підвищити власну політичну вагу на міжнародній арені. Президент нагадав про минулі візити Орбана до Росії, Китаю та США, які не принесли жодних результатів для України. Крім того, Зеленський нагадав про історичний контекст Будапештського меморандуму, який виявився неефективним для гарантій безпеки України.

"Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь", — додав Зеленський.

Попри це, президент США Дональд Трамп розглядає "угорський формат" як можливий шлях для досягнення миру, і його основне бажання наразі полягає у завершенні війни. Зеленський зазначив, що під час понад двогодинної розмови з Трампом і його командою сторони досягли спільного позитивного бачення ситуації на лінії зіткнення, але остаточні результати залежать від розуміння всіх учасників переговорів.

Щодо потенційних домовленостей у Будапешті, Зеленський наголосив, що Україна ніколи не піде на умови, які можуть нашкодити країні. Він уточнив, що конфігурація переговорів, де тиск здійснюється лише на Україну, не принесе жодної перемоги та не буде підтримана Києвом.

Окремо президент України повідомив, що США поки не передають Україні ракети Tomahawk через небажання ескалації з Росією до моменту зустрічі Трампа з Путіним. За словами Зеленського, питання далекобійних ракет стало причиною телефонної розмови між президентами США та Росії. Україна перебуває у постійній координації з європейськими лідерами, які також планують звернутися до Трампа щодо надання ракет. Зеленський підкреслив, що наразі Київ та Європа узгоджують спільну позицію, щоб у різних форматах звертатися до США.

"Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації", — розповів Зеленський.

