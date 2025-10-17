Переговори Зеленського і Трампа завершилися: президент озвучив головні підсумки зустрічі (відео)

17 жовтня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, в ході якої голови держав обговорили питання російсько-української війни. Перемовини тривали кілька годин, що перевищило планований час.

Після переговорів з Дональдом Трампом Володимир Зеленський провів брифінг, в ході якого розповів про підсумки зустрічі. Фокус передає головні заяви українського президента.

Одразу після того, як Зеленський покинув Білий дім, він здійснив також телефонний дзвінок до європейських лідерів, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела. У ЗМІ зазначили, що це груповий дзвінок, і що президент зателефонував, аби передати європейським політикам оновлену інформацію.

Володимир Зеленський на початку брифінгу розповів, що зустріч із Трампом була доволі продуктивною та хорошою.

"У нас була дуже хороша, продуктивна зустріч", — зазначив президент.

Відповідаючи на питання журналістів щодо надання Україні далекобійної зброї, зокрема ракет "Томагавк", Володимир Зеленський розповів, що це озброєння потрібне також США. Однак президент додав, що вони із Трампом домовилися публічно про це не говорити.

"Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети, США не хочуть ескалації", — заявив Володимир Зеленський.

