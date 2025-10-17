Зустріч у Будапешті посилить позицію Москви: Трамп обере "пряник" для Путіна, – Bloomberg

Аналітики застерігають: переговори дадуть Кремлю час і послаблять західну підтримку Києва. Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку другої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним — цього разу в Угорщині.

Related video

Як повідомляє Bloomberg, американський лідер заявив, що прагне "шукати реальний шлях до миру", проте експерти вважають, що така ініціатива може зміцнити позиції Москви й зменшити тиск на Кремль.

Перша зустріч Трампа та Путіна, що відбулася на Алясці в серпні, не принесла жодного прориву у врегулюванні війни. Попри це, після двогодинної телефонної розмови з російським лідером Трамп підтвердив готовність провести новий саміт.

Президент США відмовився коментувати можливість надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" або запровадження нових санкцій проти Росії.

"Нам потрібні "Томагавки" і для Сполучених Штатів Америки. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", — сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

У Кремлі повідомили, що Путін застеріг Трампа від передачі Україні ракет, заявивши, що це "завдасть серйозної шкоди відносинам між нашими країнами".

Президент України Володимир Зеленський планує зустріч із Трампом уже цього тижня. Київ сподівається, що розчарування американського лідера поведінкою Путіна може змусити Білий дім посилити тиск на Москву через постачання зброї та енергетичні санкції.

Втім, аналітики Bloomberg попереджають, що Трамп може обрати "пряник, а не батіг". Історик Сергій Радченко з Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса назвав другу зустріч без тиску "майже безрозсудним кроком".

"Я бачу багато зусиль щодо діалогу. Але я поки що не бачу максимального тиску", — зазначив Радченко.

Дослідниця Марія Снегова з Центру стратегічних і міжнародних досліджень також вважає, що Путін виграє час.

"Він відкладає постачання критично важливої зброї Україні та запровадження енергетичних санкцій, які обіцяв Трамп", — сказала вона.

На думку експертів, Будапешт може стати "дружньою територією" для переговорів із Путіним, але для західних союзників це — сигнал тривоги. "Якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає змогу надіслати світові сигнал, що саме він контролює ситуацію", — попередила експертка Центру нової американської безпеки Селеста Валландер.

За словами Трампа, саміт у Будапешті може відбутися протягом найближчих двох тижнів. До цього планується зустріч високопоставлених делегацій Росії та США під головуванням держсекретаря Марко Рубіо.

Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп очікує, що під час зустрічі з ним 17 жовтня президент України Володимир Зеленський порушить питання постачання ракет "Томагавк".

Нагадаємо, 13 жовтня видання Axios з посиланням на власні джерела писало, що Трамп з Зеленським у п'ятницю обговорюватимуть постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк" та інші питання, які "неможливо обговорити телефоном".