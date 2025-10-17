Встреча в Будапеште усилит позицию Москвы: Трамп выберет "пряник" для Путина, — Bloomberg

Аналитики предостерегают: переговоры дадут Кремлю время и ослабят западную поддержку Киева. Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке второй встречи с российским диктатором Владимиром Путиным — на этот раз в Венгрии.

Как сообщает Bloomberg, американский лидер заявил, что стремится "искать реальный путь к миру", однако эксперты считают, что такая инициатива может укрепить позиции Москвы и уменьшить давление на Кремль.

Первая встреча Трампа и Путина, состоявшаяся на Аляске в августе, не принесла никакого прорыва в урегулировании войны. Несмотря на это, после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Трамп подтвердил готовность провести новый саммит.

Президент США отказался комментировать возможность предоставления Украине дальнобойных ракет "Томагавк" или введения новых санкций против России.

"Нам нужны "Томагавки" и для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", — сказал он журналистам в Овальном кабинете.

В Кремле сообщили, что Путин предостерег Трампа от передачи Украине ракет, заявив, что это "нанесет серьезный ущерб отношениям между нашими странами".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Трампом уже на этой неделе. Киев надеется, что разочарование американского лидера поведением Путина может заставить Белый дом усилить давление на Москву через поставки оружия и энергетические санкции.

Впрочем, аналитики Bloomberg предупреждают, что Трамп может выбрать "пряник, а не кнут". Историк Сергей Радченко из Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса назвал вторую встречу без давления "почти безрассудным шагом".

"Я вижу много усилий по диалогу. Но я пока не вижу максимального давления", — отметил Радченко.

Исследовательница Мария Снегова из Центра стратегических и международных исследований также считает, что Путин выигрывает время.

"Он откладывает поставки критически важного оружия Украине и введение энергетических санкций, которые обещал Трамп", — сказала она.

По мнению экспертов, Будапешт может стать "дружественной территорией" для переговоров с Путиным, но для западных союзников это — сигнал тревоги.

"Если встреча завершится без конкретных результатов, Путин получит возможность послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию", — предупредила эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер.

По словам Трампа, саммит в Будапеште может состояться в течение ближайших двух недель. До этого планируется встреча высокопоставленных делегаций России и США под председательством госсекретаря Марко Рубио.

Как сообщал Фокус, Президент США Дональд Трамп ожидает, что во время встречи с ним 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос поставки ракет "Томагавк".

Напомним, 13 октября издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп с Зеленским в пятницу будут обсуждать поставки Украине дальнобойных ракет "Томагавк" и другие вопросы, которые "невозможно обсудить по телефону".