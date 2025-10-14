"У нас много "Томагавков": Трамп подтвердил, что обсудит с Зеленским оружие для Украины (видео)

Президент США Дональд Трамп ожидает, что во время встречи с ним 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос поставки ракет Tomahawk. При этом американский лидер отметил способность Украины противостоять России на протяжении уже четырех лет.

Свои ожидания от встречи с Зеленским Трамп озвучил 14 октября во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем. Президент США рассказал, что Зеленский должен приехать к нему 17 октября, и они будут говорить о поставках Украине "Томагавков".

"Я знаю, что он скажет. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". У нас много "Томагавков". Нужны ли "Томагавки" Аргентине?", — сказал американский лидер, в шутку обратившись к Милею.

При этом Трамп заявил, что у него были "очень хорошие отношения" с президентом РФ, и он разочарован действиями Владимира Путина.

"Я не знаю, почему он продолжает эту войну. Она стала для него катастрофической. Он уже почти четыре года ведет войну, которую должен был выиграть за неделю. Теперь вот-вот начнется четвертый год", — сказал президент США.

Он добавил, что Россия потеряла в войне 1,5 млн солдат. Трамп упомянул о длинных очередях на российских АЗС и отметил, что экономика РФ вскоре может потерпеть крах.

"Кто бы мог подумать, что Украина способна противостоять России четыре года?" — спросил американский президент.

Напомним, 13 октября издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп с Зеленским в пятницу будут обсуждать поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и другие вопросы, которые "невозможно обсудить по телефону".

8 октября Зеленский рассказал о встрече с Трампом и отметил, что не услышал от него "нет" на вопрос о поставках ракет Tomahawk.