"Невозможно обсудить по телефону": СМИ узнали, о чем будут говорить Трамп с Зеленским в пятницу

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в эту пятницу, 17 октября, в Белом доме, лидеры обоих государств будут обсуждать вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону.

Related video

Среди прочего президенты будут общаться о передаче Украине ракет Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые бы кардинально меняли ситуацию", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что ракеты большой дальности позволят Украине нацеливаться на отдаленные районы материковой части России, включая Москву.

"Есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону", — подчеркнул источник Axios.

Авторы материала отметили, что Зеленский должен прибыть в США в четверг, а встреча с Трампом состоится на следующий день.

Сам Трамп уже также подтвердил, что в пятницу встретится в Белом доме с Зеленским.

Напомним, Трамп назвал лидера, который может помочь завершить войну в Украине.

Фокус также писал о том, что Трамп рассчитывает завершить войну в Украине после соглашения между Израилем и ХАМАС.