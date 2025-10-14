"Уважают в России": Трамп назвал лидера, который может помочь завершить войну в Украине

Помочь в завершении российско-украинской войны может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку его уважает лично президент РФ Владимир Путин.

Related video

Да и в целом в России Эрдоган пользуется уважением, заявил президент США Дональд Трамп.

"Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Относительно Украины — не могу сказать, но его уважает Путин", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Эрдоган является его другом, поскольку хорошо ладит с сильными лидерами.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", — отметил Трамп.

По его словам, Эрдоган также относится к нему хорошо.

Кроме того, президент США подтвердил, что в пятницу 17 октября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Напомним, 13 октября Трамп вспомнил о рае после прекращения войны в Украине.

Фокус также писал о том, что Трамп рассчитывает завершить войну в Украине после соглашения между Израилем и ХАМАС.