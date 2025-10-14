"Уважают в России": Трамп назвал лидера, который может помочь завершить войну в Украине
Помочь в завершении российско-украинской войны может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку его уважает лично президент РФ Владимир Путин.
Да и в целом в России Эрдоган пользуется уважением, заявил президент США Дональд Трамп.
"Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Относительно Украины — не могу сказать, но его уважает Путин", — сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что Эрдоган является его другом, поскольку хорошо ладит с сильными лидерами.
"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", — отметил Трамп.
По его словам, Эрдоган также относится к нему хорошо.
Кроме того, президент США подтвердил, что в пятницу 17 октября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
