"Я не попаду на небеса": Трамп вспомнил о рае после прекращения войны в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп, который еще в июле говорил, что окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай, изменил свою точку зрения.

Теперь он заявил, что немного лукавит и не уверен, что что-то может привести его на небеса. Эти слова прозвучали во время его общения с прессой на борту Air Force One, сообщает People.

"Правда, не думаю. Думаю, я не попаду на небеса. Возможно, я сейчас на небесах, пока мы летим на Air Force One. Не уверен, что смогу попасть на небеса, но я сделал жизнь многих людей намного лучше", — заявил он.

Дональд Трамп не уверен, что есть то, что поможет ему попасть в рай

Далее глава Белого дома снова напомнил, что "если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы", он мог бы предотвратить вторжение президента России Владимира Путина в Украину.

"У нас была некомпетентная администрация. У нас был некомпетентный президент. И из-за нечестных выборов погибли миллионы людей", — сказал Трамп, имея в виду бывшего президента Джо Байдена.

Американский лидер не преминул напомнить и об израильско-палестинском конфликте:

"И, кстати, израильский вопрос было гораздо сложнее урегулировать из-за предыдущей администрации".

Напомним, в июле Трамп, комментируя свои попытки заключить перемирие между Украиной и Россией, говорил:

"Если я смогу спасти от гибели 7000 человек в неделю, это, думаю, довольно много — я хочу попытаться попасть на небеса, если это возможно".

В прошлом месяце Трамп снова упомянул о своей цели "попасть в рай", когда его предвыборный штаб разослал электронные письма с просьбой о пожертвованиях, в которых говорилось: "Я хочу попытаться попасть в рай".

Сторонникам президента предлагалось пожертвовать $15 в рамках "24-часового блица по сбору средств для Трампа".

"В прошлом году я был в миллиметрах от смерти, когда пуля пронзила мою кожу. Мое триумфальное возвращение в Белый дом никогда не должно было состояться!" – говорилось в письме. Речь о покушении на Трампа в июле 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания.

Далее текст гласил:

"Но я верю, что Бог спас меня по одной причине: чтобы сделать Америку снова великой! Я, конечно, не должен был выжить под пулей убийцы, но по милости всемогущего Бога, мне это удалось".

Трампу и Путину не удалось достичь мирного соглашения или договориться о прекращении огня во время саммита на Аляске 15 августа, несмотря на то, что американский лидер туманно пригрозил "очень серьезными последствиями" в случае невыполнения Россией своих обязательств.

