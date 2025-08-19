Трамп уверен, что завершение войны в Украине поможет ему попасть в рай (видео)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что если сможет прекратить войну между Украиной и Россией — это позволит ему спасти свою душу.

Такое неоднозначное заявление глава Белого дома сделал в интервью Fox and Friends всего через день после встречи в Белом доме с европейскими лидерами.

"Если я смогу спасти от гибели 7000 человек в неделю, думаю, это довольно неплохо. Я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. Я слышу, что у меня дела идут не очень хорошо. Я действительно на самом дне тотемного столба. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин", – сказал политик.

Еще во время предвыборной гонки он обещал закончить войну в Украине за 24 часа. Однако со времени его инаугурации прошло уже почти восемь месяцев, а обещанное так и не сделано.

Тем не менее Трамп очень мечтает получить Нобелевскую премию мира и уже не раз заявлял, что смог за полгода остановить шесть войн по всему миру. По его словам, он думал, что прекратить укринско-российскую войну будет легче всего, но это как раз оказалось самым тяжелым.

Американский президент уверен, что прекращение одного из крупнейших конфликтов последних лет стало бы огромным успехом, который мог бы принести президенту его долгожданную награду – или возможность попасть в рай.

Однако Трампу с трудом удается убедить Россию сесть за стол мирных переговоров. На прошлой неделе президент США впервые с 2019 года встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе личной встречи на Аляске два лидера начали обсуждать, что необходимо России для начала мирных переговоров с Украиной. Путин ясно дал понять, что Москва не готова инициировать немедленное прекращение огня, которое поддержали другие европейские лидеры и Трамп.

Добавим, что Трамп – практикующий внеконфессиональный христианин и ранее заявлял, что верит, что может попасть на небеса, творя добро.

"Если я буду хорошим, я попаду на небеса, а если буду плохим, то попаду куда-нибудь еще – например, туда, верно?" – сказал Трамп ведущей Fox News Лоре Ингрэм в прошлом году.

