"Я знаю что делаю! Я остановил шесть войн!": Трамп обрушился с критикой на СМИ

Президент США заявил, что "уладил шесть войн за шесть месяцев" и его раздражает, когда СМИ вроде Wall Street Journal критикуют его за ошибки в "российско-украинском бардаке".

Президент США Дональд Трамп, который сегодня должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, разразился целой серией постов в Truth Social, в которых критиковал американские СМИ за то что они критикую его за стиль переговоров.

"Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых – потенциальная ядерная катастрофа, и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, рассказывающих мне обо всех моих ошибках в российско-украинском бардаке, который начал Сонный Джо Байден, а не я", — заявил Трамп, сообщив, что он здесь для того, чтобы "остановить его, а не для того, чтобы продолжать".

Он также повторил в который раз свою сентенцию о том, что война бы не началась, если бы он был президентом.

"Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они глупые люди, без здравого смысла, ума и понимания, и они только усложняют исправление нынешней катастрофы с Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю – я всегда это делаю!!!" – написал Дональд Трамп.

Для тех, кто не в курсе, какие именно войны остановил Дональда Трамп, он сделал репост от журналиста Роджера Стоуна, который утверждает, что президент Трамп добился мира между:

Индией и Пакистаном;

Израилем и Ираном (прекращение огня);

Сербией и Косово (вмешательство Трампа предотвратило эскалацию);

Конго и Руандой;

Таиландом и Камбоджей (прекращение огня в связи с пограничными столкновениями);

Арменией и Азербайджаном;

Саудовской Аравией, Сирией и Ливаном (Авраамские соглашения).

До этого он написал еще один пост, в котором раскритиковал "фейковые" СМИ и их "партнеров-демократов".

"Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы признаем, мы капитулируем, мы отдаем Украине и великим Соединенным Штатам Америки, самой почитаемой, уважаемой и могущественной из всех стран в истории, Москву и Санкт-Петербург, и все, что их окружает на тысячу миль, фейковые СМИ и их партнеры-демократы сказали бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны". Но именно поэтому они и являются фейковыми СМИ, а радикально-левые демократы — безнадёжно провалившимися. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!!!" – написал Трамп.

Президент США возмущался, что его критикуют за саммит на Аляске с того момента, как его встреча с Путиным завершилась.

Но также отдельно отметил, что рад приветствовать столько европейских лидеров в Белом доме, снова уколов в еще одном посте журналистов.

"Фейковые новости будут утверждать, что для президента Трампа большая потеря принимать стольких выдающихся европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле, это большая честь для Америки!!!" – написал Трамп.

Напомним, за несколько часов до визита в Белый дом в отеле Hay-Adams Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. На встрече присутствовали глава ОП Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Также стало известно, что в Белом доме интересовались у украинских чиновников, в каком наряде президент Владимир Зеленский появится на встрече с Дональдом Трампом в понедельник.