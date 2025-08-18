"Я знаю що роблю! Я зупинив шість воєн!": Трамп накинувся з критикою на ЗМІ

Президент США заявив, що "залагодив шість воєн за шість місяців" і його дратує, коли ЗМІ на кшталт Wall Street Journal критикують його за помилки в "російсько-українському бардаку".

Президент США Дональд Трамп, який сьогодні має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, вибухнув цілою серією постів у Truth Social, у яких критикував американські ЗМІ за те, що вони критикують його за стиль переговорів.

"Я залагодив 6 воєн за 6 місяців, одна з яких — потенційна ядерна катастрофа, і водночас мені доводиться читати й слухати Wall Street Journal і багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, які розповідають мені про всі мої помилки в російсько-українському бардаку, який розпочав Сонний Джо Байден, а не я", — заявив Трамп, повідомивши, що він тут для того, щоб "зупинити його, а не для того, щоб продовжувати".

Він також повторив укотре свою сентенцію про те, що війна б не почалася, якби він був президентом.

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони дурні люди, без здорового глузду, розуму і розуміння, і вони тільки ускладнюють виправлення нинішньої катастрофи з Росією та Україною. Попри всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю!!!" — написав Дональд Трамп.

Для тих, хто не в курсі, які саме війни зупинив Дональд Трамп, він зробив репост від журналіста Роджера Стоуна, який стверджує, що президент Трамп домігся миру між:

Індією і Пакистаном;

Ізраїлем та Іраном (припинення вогню);

Сербією і Косово (втручання Трампа запобігло ескалації);

Конго і Руандою;

Таїландом і Камбоджею (припинення вогню у зв'язку з прикордонними зіткненнями);

Вірменією та Азербайджаном;

Саудівською Аравією, Сирією і Ліваном (Авраамські угоди).

До цього він написав ще один пост, у якому розкритикував "фейкові" ЗМІ та їхніх "партнерів-демократів".

"Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: "Ми здаємося, ми визнаємо, ми капітулюємо, ми віддаємо Україні та великим Сполученим Штатам Америки, найшанованішій, найповажнішій і наймогутнішій з усіх країн в історії, Москву і Санкт-Петербург, і все, що їх оточує на тисячу миль, фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи сказали б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа, один із найгірших днів в історії нашої країни". Але саме тому вони і є фейковими ЗМІ, а радикально-ліві демократи — такими, що безнадійно провалилися. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!" — написав Трамп.

Президент США обурювався, що його критикують за саміт на Алясці з того моменту, як його зустріч із Путіним завершилася.

Але також окремо зазначив, що радий вітати стільки європейських лідерів у Білому домі, знову вколовши у ще одному пості журналістів.

"Фейкові новини стверджуватимуть, що для президента Трампа велика втрата приймати стількох видатних європейських лідерів у нашому прекрасному Білому домі. Насправді, це велика честь для Америки!!!" — написав Трамп.

Нагадаємо, за кілька годин до візиту в Білий дім у готелі Hay-Adams Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні Кітом Келлогом. На зустрічі були присутні голова ОП Андрій Єрмак і посол України в США Оксана Маркарова.

Також стало відомо, що в Білому домі цікавилися в українських чиновників, у якому вбранні президент Володимир Зеленський з'явиться на зустрічі з Дональдом Трампом у понеділок.