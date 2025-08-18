На Аляске была катастрофа: чиновники Трампа выглядели напуганными после встречи с Путиным, — СМИ

Некоторые репортеры утверждают, что пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт и специальный представитель Стив Уиткофф выглядели "бледными" и заметно нервничали после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США на Аляске.

Что произошло на встрече за закрытыми дверями, на которой присутствовали только Трамп, Путин и их переводчики, — неизвестно. Но теперь все знают, что был еще запланирован обмен подарками и торжественный обед, который срочно отменили, пишет Daily Mail.

Начало встречи Трампа и Путина на Аляске было торжественным. Президент США наградил россиянина аплодисментами, пожал ему руку и прокатил на "Звере", своем бронированном лимузине. Все ожидали, что встреча продлиться около семи часов, но в итоге саммит завершился за три. На пресс-конференции Трамп и Путин не ответили ни на один вопрос от зала, заполненного журналистами со всего мира и срочно покинули Аляску, снова обменявшись рукопожатием, которое эксперт по языку тела назвал куда менее дружеским, чем в начале встречи.

Описывая настроение помощников Трампа, таких как пресс-секретарь Кэролайн Ливитт и специальный представитель Стив Уиткофф, главный корреспондент NBC News в Белом доме Питер Александер сказал, что их "глаза были широко раскрыты", а сами они были бледны.

"Меня поразило выражение лиц многих членов американской делегации", — сказал он. Репортер отметил, что Ливитт выглядела "напряженной и встревоженной", в то время как Уиткофф "вошел в комнату, затем быстро вышел, а затем снова вернулся".

Журналисты утверждают, что на Аляске произошло, что-то странное Фото: Twitter/The White House

Ведущая MSNBC Антония Хилтон подтвердила, что Ливитт была "бледной и напуганной"после того, что она увидела "за закрытыми дверями", когда вышла со встречи Трампа с президентом России.

"Многие представители пресс-корпуса, присутствовавшие там, сообщили в течение нескольких минут и часов после пресс-конференции, что видели членов администрации, таких как Кэролайн Ливитт, побледневшими, испуганными после того, что они увидели за закрытыми дверями", — сказала Хилтон в субботнем вечернем выпуске программы MSNBC The Weekend: Primetime.

"О чем это говорит вам?" — спросила она бывшего посла США в России Майкла Макфола, гостя шоу.

"Мы все должны быть рады, что не отправились на Аляску", — ответил Макфол, добавив, что внешний вид Ливитт после встречи Трампа и Путина "наводит его на мысль, что это была более масштабная катастрофа, чем та, на которую они намекают".

Встреча Путина и Трампа началась оптимистично, но потом что-то произошло Фото: Twitter/The White House

А журналистка Жаки Хайнрих с Fox News сообщила, что все в зале были удивлены, когда Трамп ушел, игнорируя вопросы журналистов. Всего пресс-конференция продлилась 12 минут.

"Нам сказали, что у нас будет возможность задать вопросы обоим лидерам после совместной пресс-конференции, если встреча пройдет достаточно хорошо, чтобы подготовить почву для второй. А президент Трамп сказал, что если этого не произойдет, он, вероятно, отменит совместную пресс-конференцию, просто выступит перед прессой и отправит людей домой. Ничего этого не произошло", — сказала она.

Хайнрих также сообщила, что во время встречи на Аляске произошло много необычного. Например, Путин говорил по-русски, хотя обычно говорил на английском во время подобных встреч.

"Путин сразу начал по-русски, и нам всем пришлось надеть наушники и слушать, как он выпаливает эту тираду об истории российско-американских отношений", — сказала она, добавив, что российский лидер повторил фразы об Украине, которые возлагали на них ответственность за прекращение войны, развязанной Россией.

Пресс-конференция была без вопросов журналистов

Хайнрих также назвала атмосферу в зале "неприятной".

"Казалось, что все прошло не так гладко, и Путин как будто вошел и набросился на Трампа, сразу же высказал то, что хотел сказать, сфотографировался рядом с президентом и затем ушел", — сказала она.

Она отметила, что Трамп наверняка не хотел допустить такого развития ситуации, что выставило его слабым, так что журналисты ждали объяснений, которых в итоге, так и не получили.

Напомним, после отъезда Путина и Трампа в одном из отелей Анкориджа были найдены секретные документы администрации президента США. В частности, меню их несостоявшегося обеда.

Также эксперт по языку тела рассказала, как менялась динамика встречи Путина и Трампа.